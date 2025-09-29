Advertisement
भोजपुरी में केवल गंदे गाना होला का? मंच पर भड़क गईं अक्षरा सिंह

Akshara Singh Dandia Night: कुछ लोगों ने भोजपुरी गानों की पहचान ही अश्लील गानों के रूप में कर रखी है. जैसे ही कोई आयोजन होता है, दर्शकों की भीड़ की तरफ से अश्लील गानों की फरमाइश की जाती है और फिर मंच से कलाकार उसकी प्र​स्तुति देने लगता है. ये लोग इस बात की भी परवाह नहीं करते कि कार्यक्रम नवरात्र का है या फिर रामनवमी का. 

Sep 29, 2025

Akshara Singh Dandia Night: भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह रविवार रात को मंच पर भड़क गईं. वह बोकारो में सेक्टर 4 स्थित सर्कस मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थीं. अक्षरा सिंह के स्टेज पर आते ही दर्शकों की भीड़ ने कई तरह के गानों पर परफॉरमेंस देने की मांग की. इस पर अक्षरा सिंह मंच पर ही भड़क गईं. मंच से अक्षरा सिंह ने कहा, प्रशासन के निर्देश बा और भक्ति गाना भी भोजपुरी में अच्छा अच्छा बा. कुछ लोग भोजपुरी गाना को बदनाम करेला. भोजपुरी में केवल गंदे गाना होला का? भोजपुरी में भी अच्छा गाना बा. इस दौरान आयोजक उन्हें प्रशासन की गाइड लाइन भी याद दिलाते रहे तो अक्षरा सिंह ने कहा, मंच हमें भी संभालना आता है. उसके बाद अक्षरा सिंह ने भक्ति गाने गाकर माहौल भक्तिमय बना दिया. भीड़ ने भी अक्षरा सिंह के परफॉरमेंस को खूब एंजॉय किया और डांडिया में लोग थिरकते रहे. 

मंच से अक्षरा सिंह ने यह भी कहा कि क्या हालत बना के रख दिया है भोजपुरी गाना का. रविवार शाम से रात 10 बजे तक अक्षरा सिंह का प्रोग्राम चला. इससे पहले बोकारो जिला प्रशासन ने डांडिया पर एक निर्देश जारी कर कहा था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से परमिशन लेने वाले आयोजक फूहड़ गाने और आर्केस्ट्रा का आयोजन न करें, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस पर नजर रखने के लिए चास एसडीओ और बेरमो एसडीओ को दिशानिर्देश भी जारी किए गए थे. 

दरअसल, पिछले दिनों बोकारो के नयामोड़ के एक फॉर्म में आम्रपाली दुबे के डांडिया प्रोग्राम में अश्लील गाने गाए जाने के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे. वायरल वीडियो में 'सागवान के पलंग टूट जाई राजाजी...' जैसे गानों को लेकर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई थी. इसके बाद बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा ने सभी आयोजकों को सख्त निर्देश दिया कि अगर डांडिया और गरबा के नाम पर परमिशन लेकर कोई अन्य प्रोग्राम किया गया तो सीधे आयोजकों पर ही कार्रवाई की जाएगी. 

इसलिए आयोजक भी समय-समय पर बोकारो जिला प्रशासन के निर्देश को याद दिलाते रहे. इस पर अक्षरा सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा, मंच संभालने हमें भी आता है. कार्यक्रम में अक्षरा सिंह को देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई थी. गरबा के परिधान में बोकारो के लोग सर्कस मैदान में खूब झूमे. इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

रिपोर्ट: मृत्युंजय मिश्र, बोकारो

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

