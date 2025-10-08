पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का गंभीर आरोप, कहा- जबरन गर्भपात की दवाई खिलाई, PM मोदी-योगी से मांगी मदद

Pawan Singh-Jyoti Singh Controversy: भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब पारिवारिक दायरे से निकलकर मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है. पति-पत्नी के आरोप-प्रत्यारोप ने इस विवाद को और जटिल बना दिया है.

हाल ही में पवन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा बना रही हैं और निजी विवाद को राजनीतिक रंग दे रही हैं. पवन सिंह के इस बयान के बाद मामला और गरमा गया.

ज्योति सिंह ने मीडिया के सामने आकर पवन सिंह के आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि वह केवल अपने रिश्ते को बचाना चाहती थीं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पवन सिंह ने शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी. ज्योति ने यह भी दावा किया कि पवन सिंह ने उन्हें जबरन गर्भपात की दवाइयां दीं.

ज्योति सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद चाहती हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके. उन्होंने कहा कि उनकी निजी जिंदगी को गलत तरीके से चुनाव से जोड़ा जा रहा है, जबकि उनकी मंशा केवल वैवाहिक संबंधों को संभालने की थी.

ज्योति सिंह ने बताया कि वह 5 अक्टूबर को पवन सिंह के घर उनसे मिलने गई थीं. लेकिन गार्ड ने उन्हें घर में प्रवेश नहीं करने दिया. बाद में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें थाने ले जाने का दबाव बनाने लगी. उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया. ज्योति ने कहा कि पवन और उनके भाई ऋतिक के बयानों में भी विरोधाभास है.

ज्योति सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर पवन सिंह उनसे कहेंगे तो वह अपने परिवार को छोड़कर उनके साथ रहने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि उनका राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है. अगर चुनाव ही मुद्दा होता तो वह यह कदम बहुत पहले उठा सकती थीं.

ज्योति ने पवन सिंह पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने कई बार जबरन गर्भपात की दवाएं खिलाईं. एक मौके पर उन्हें इतनी परेशानी हुई कि स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ीं और तब उनके परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया था. इस घटना का दर्द आज भी उनके मन में है.

ज्योति सिंह ने पवन सिंह से सवाल किया कि जब उन्होंने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए बुलाया था, तब भी दोनों का मामला कोर्ट में था. इसके बावजूद पवन सिंह ने दोबारा उनकी मांग में सिंदूर भरा. ऐसे में अब चुनाव का बहाना बनाना सही नहीं है.

