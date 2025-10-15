'मुझे 30 करोड़ चाहिए', ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड, जानें सच या झूठ

Pawan Singh-Jyoti Singh News: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक के एवज में 30 करोड़ की एलिमनी की डिमांड रखी है! सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, इस पर ज्योति सिंह ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
Pawan Singh-Jyoti Singh Divorce Case: भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे तलाक विवाद ने अब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। साल 2022 में आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की तरफ से दायर तलाक की अर्जी के बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर पहुंचकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब सामने ये आया है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से 30 करोड़ की एलिमनी की मांग की है.
ज्योति सिंह ने मांगा- 30 करोड़ की एलिमनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के बदले 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है. ज्योति सिंह लगातार अपने पति पर शादी के बावजूद पत्नी का दर्जा नहीं देने का आरोप लगा रही हैं. वहीं, अब इस बड़ी मांग पर पवन सिंह के वकील ने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि अब दोनों का तलाक तय है.
पवन सिंह के वकील ने क्या कहा जानिए
एलिमनी की मांग पर वकील ने कहा कि ज्योति सिंह के कहने से कुछ नहीं होगा. कोर्ट तथ्यों और पवन सिंह की आय के आधार पर फैसला लेगा. उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, तब तक ज्योति सिंह की मांग का कोई महत्व नहीं है. वकील ने कहा कि इस तरह के निजी मामलों को सोशल मीडिया और मीडिया में लाना गलत है.
साल 2018 में हुई थी शादी
बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह ने 5 मार्च 2018 को शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था. ध्यान रहें कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने साल 2014 में शादी के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी.
