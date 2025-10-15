Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2962810
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'मुझे 30 करोड़ चाहिए', ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड, जानें सच या झूठ

Pawan Singh-Jyoti Singh News: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक के एवज में 30 करोड़ की एलिमनी की डिमांड रखी है! सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, इस पर ज्योति सिंह ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 15, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह से ज्योति सिंह ने मांगी 30 करोड़ की एलिमनी? (File Photo)
पवन सिंह से ज्योति सिंह ने मांगी 30 करोड़ की एलिमनी? (File Photo)

Pawan Singh-Jyoti Singh Divorce Case: भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे तलाक विवाद ने अब एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। साल 2022 में आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की तरफ से दायर तलाक की अर्जी के बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर पहुंचकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब सामने ये आया है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से 30 करोड़ की एलिमनी की मांग की है.

ज्योति सिंह ने मांगा- 30 करोड़ की एलिमनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के बदले 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है. ज्योति सिंह लगातार अपने पति पर शादी के बावजूद पत्नी का दर्जा नहीं देने का आरोप लगा रही हैं. वहीं, अब इस बड़ी मांग पर पवन सिंह के वकील ने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि अब दोनों का तलाक तय है.

पवन सिंह के वकील ने क्या कहा जानिए
एलिमनी की मांग पर वकील ने कहा कि ज्योति सिंह के कहने से कुछ नहीं होगा. कोर्ट तथ्यों और पवन सिंह की आय के आधार पर फैसला लेगा. उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट का कोई आधिकारिक आदेश नहीं आता, तब तक ज्योति सिंह की मांग का कोई महत्व नहीं है. वकील ने कहा कि इस तरह के निजी मामलों को सोशल मीडिया और मीडिया में लाना गलत है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'जीतादी छठी माई', तेजस्वी यादव की जीत के लिए खेसारी लाल यादव ने की पूजा!

साल 2018 में हुई थी शादी
बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह ने 5 मार्च 2018 को शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था. ध्यान रहें कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने साल 2014 में शादी के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली थी.

यह भी पढ़ें:त्रिशा कर मधु का आ गया बंद कमरे में डांस मूव्स वाला वीडियो! देख लीजिए

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jyoti SinghBhojpuri news

Trending news

Jyoti Singh
'मुझे 30 करोड़ चाहिए',ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड,जानें सच
Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा विवाद सुलझा, अब NDA में सबकुछ ठीक: दिलीप जायसवाल
bihar chunav 2025
'NDA में यह कहना कि कुछ ठीक नहीं, बिल्कुल गलत', मतभेद की खबरों पर बोले संजय झा
bihar chunav 2025
नामांकन से पहले बीजेपी के बागी नेता अमित कुमार देव गिरफ्तार
Bhojpuri news
'जीतादी छठी माई', तेजस्वी यादव की जीत के लिए खेसारी लाल यादव ने की पूजा!
bihar chunav 2025
'जनता ही मालिक', सिंबल मिलने के बाद उम्मीदवारों ने जनता से मांगा आशीर्वाद
Bihar Political News
जहानाबाद में एक बार फिर तेज रफ्तार का तांडव, 1 की मौत: 1 घायल
Bhojpuri news
एक भोजपुरी स्टार को मिल चुका है विधायकी का टिकट, जानें और कौन-कौन लिस्ट में शामिल
bihar chunav 2025
NDA में फैले रायते को समेट नहीं पा रही BJP, एक को मना रही तो दूजा नाराज!
nitish kumar
नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को दिया जोर का झटका, LJPR की 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी