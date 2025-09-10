'आपके साथ खड़ी हूं...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के बदल गए सुर! कुछ दिन पहले बोली थीं ये बात

Pawan Singh Wife Jyoti Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. ज्योति सिंह ने यह पोस्ट अपने सोशल पेज इंस्टाग्राम पर किया है. पवन सिंह की पत्नी के इस पोस्ट के बाद भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में चर्चा होने लगी कि ज्योति सिंह के अब सुर बदले नजर आ रहे हैं! क्योंकि ज्योति सिंह ने अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह के नाम सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा था और कई गंभीर आरोप लगाया था.

ज्योति सिंह ने क्या किया पोस्ट जानिए

ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा कि विशेष शुभकामनाएं के साथ कामयाबी की हर मोड़ पर आपके साथ खड़ी हूं. भोजपुरी जगत के तमाम स्रोता-बन्धु से आग्रह बा की आप सभी पवन सिंह जी के समर्थन करी और ज्यादा से ज्यादा वोट करी. आप जहां भी रहे स्वस्थ्य रहें, खूब तरक्की करें. धन्यवाद!

दरअसल, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने यह पोस्ट पवन सिंह की जीत के लिए किया है, क्योंकि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के एक शो का हिस्सा हैं. वह अपने उसी स्वैग, आत्मविश्वास और जोश के साथ नजर आ रहे हैं.

ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाए थे ये आरोप

बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर खलबली मचा दी थी. ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पवन सिंह के नाम पत्र लिखा था. पत्नी ने लिखा कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों कि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर ही उठेगी और मेरे मा बाप पर उठेंगे.

