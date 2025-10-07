काजल राघवानी और अरविंद अकेला कल्लू की जोड़ी फिर दिखेगी साथ, भोजपुरी फिल्म ‘प्रेम विवाह’ की शूटिंग शुरू

Bhojpuri movie Prem Vivah: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री काजल राघवानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाल मचाने की तैयारी में हैं. उनकी नई फिल्म ‘प्रेम विवाह’ की शूटिंग शुरू हो चुकी है. इसकी जानकारी खुद काजल ने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इंस्टाग्राम पर उन्होंने फिल्म के मुहूर्त शॉट और सेट पर मौजूद कलाकारों व क्रू मेंबर्स की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा- "प्रेम विवाह की शुरुआत."

इस फिल्म में काजल राघवानी के साथ भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. कल्लू ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शूटिंग शुरू होने की जानकारी दी. दोनों कलाकारों की जोड़ी पहले फिल्म ‘प्रतिबंध’ में दिख चुकी है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. यही वजह है कि फैंस इस जोड़ी को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित हैं.

‘प्रेम विवाह’ का निर्देशन संजय श्रीवास्तव कर रहे हैं. फिल्म के निर्माता रोशन सिंह हैं जबकि शर्मिला आर. सिंह सह-निर्माता की भूमिका निभा रही हैं. फिल्म में काजल और कल्लू के साथ-साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के कई जाने-माने चेहरे नजर आएंगे, जिनमें समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, रामू साजन सिंह, संतोष श्रीवास्तव, रीना सिद्दीकी, धीरेंद्र धर्मा, दीपिका सिंह, सपना यादव, सुप्रिया, सबनम, सन्नी, धर्मेंद्र, अंकिता, मुस्कान और आशीष यादव शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

काजल राघवानी भोजपुरी की टॉप अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और निरहुआ जैसे सितारों के साथ कई हिट फिल्में दी हैं. हाल ही में उनकी फिल्में ‘डायन पतोहिया’, ‘मुनिया’, ‘लाडली बहू’, ‘अमीरों का दहेज’ और ‘गुजराती बहू’ रिलीज हुई हैं. उनकी फिल्म ‘बड़की दीदी’ का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर भी हो चुका है.

वहीं अरविंद अकेला कल्लू का हालिया गाना ‘चुनरी लाले लाले’ दर्शकों के बीच हिट रहा. उनकी आने वाली फिल्म ‘मेहमान’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, लेकिन फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं की गई है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- CM योगी के दरबार में पवन सिंह-ज्योति सिंह का केस, रामबाबू सिंह बोले- वे ही...

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!