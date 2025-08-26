Bhojpuri: समंदर किनारे काजल राघवानी ने ग्लैमरस अंदाज में शेयर की तस्वीरें, लिखा खास कैप्शन

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री काजल राघवानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. काजल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर समंदर किनारे की कुछ ग्लैमरस तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में वह लहरों के बीच पोज देती नजर आ रही हैं. उनका यह अंदाज उनके प्रशंसकों को खूब भा रहा है और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

काजल ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, "खुद से प्यार करना आपके सपनों को सच करने का पहला कदम है. अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, तो बाकी सब बेकार है." उनकी इस पोस्ट को लेकर फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत सुंदर हो आप मैम," तो वहीं दूसरे यूजर ने कहा, "आपका हर अंदाज निराला होता है मैम."

काजल राघवानी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2011 में भोजपुरी फिल्म ‘सुगना’ से की थी. इसके बाद उन्होंने खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव (निरहुआ) जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्में कीं. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आती रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक काजल 25 से ज्यादा हिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इनमें ‘पटना से पाकिस्तान’, ‘हुकूमत’, ‘मुकद्दर’, ‘मेहंदी लगा के रखना’ और ‘मैं सेहरा बांध के आऊंगा’ जैसी फिल्में शामिल हैं. अभिनय के साथ-साथ उन्होंने कुछ भोजपुरी गानों में अपनी आवाज भी दी है, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया.

हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘वैदेही’ को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब काजल जल्द ही ‘सर्विसवाली बहुरिया’ में आनंद ओझा के साथ नजर आने वाली हैं. इसके अलावा, काजल और खेसारी लाल यादव की जोड़ी को फैंस बेहद पसंद करते हैं और उनकी अगली फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

इनपुट - आईएएनएस

ये भी पढ़ें- आम्रपाली दुबे का ग्रीन सूट में दिखा देसी अंदाज, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना किया शेयर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!