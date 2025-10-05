Advertisement
काजल राघवानी का नया भोजपुरी गाना ‘पिया बाटेला कमाई पटीदार के’ रिलीज, फैंस दे रहे हैं जमकर प्यार

Kajal Raghwani: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा काजल राघवानी का नया गाना ‘पिया बाटेला कमाई पटीदार के’ रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. सुमित सिंह चंद्रवंशी और शिल्पा राव की आवाज में सजे इस गाने को आर्या शर्मा ने संगीत दिया है, जबकि गोल्डी जायसवाल और सन्नी सोनकर ने कोरियोग्राफी की है. हल्के-फुल्के देसी अंदाज वाला यह गाना सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:43 AM IST

Kajal Raghwani: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजल राघवानी का नया गाना 'पिया बाटेला कमाई पटीदार के' शनिवार को रिलीज हो गया है. काजल राघवानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर गाने की क्लिप साझा की, जिसके साथ उन्होंने प्रशंसकों से गाने को प्यार और समर्थन देने की अपील की. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'पियावा बाटेला कमाई पटीदार के' गाना रिलीज हो गया. हमारे गाने को प्यार और सपोर्ट दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.

इस गाने को मशहूर गायक सुमित सिंह चंद्रवंशी और शिल्पा राव ने अपनी मधुर आवाज में गाया है. गाने के बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं. म्यूजिक डायरेक्शन का जिम्मा आर्या शर्मा ने संभाला है, जिन्होंने गाने को पारंपरिक भोजपुरी धुन दी है. कोरियोग्राफी की बात करें तो गोल्डी जायसवाल और सन्नी सोनकर ने मिलकर गाने के डांस सीक्वेंस को जीवंत बनाया है.

गाना एक मजेदार और भावनात्मक प्रसंग पर आधारित है. इसमें एक देवर अपनी भाभी से उनके उदास होने का कारण पूछता है. जवाब में भाभी बताती हैं कि उनका पति अपनी कमाई पड़ोसियों को बांट देता है, जिससे वह परेशान हैं. गाने का यह हल्का-फुल्का और देसी अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. फैंस काजल के इस गाने को काफी प्यार दे रहे हैं. साथ ही कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

ये भी पढ़ें: जानें कब आ रही है भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की फिल्म 'बड़की दीदी-2'

काजल ने अभिनय करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र से ही गुजराती सिनेमा से की थी. इसके बाद उन्होंने साल 2013 में फिल्म 'रिहाई' से भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने अभिनय से लोगों के दिलों में छाप छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने 'पटना से पाकिस्तान', 'मुकद्दर', 'मेहंदी लगा के रखना', 'प्रतिज्ञा 2' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्में 'मुनिया' और 'गुजराती बहू' हैं. उनकी 'तुझको ही दुल्हन बनाऊंगी,' 'गौरी,' और 'बड़की दीदी' जैसी फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक डेट सामने नहीं आई है.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

