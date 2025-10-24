Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2973121
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

काजल राघवानी को छू गया मैथिली ठाकुर का छठ गीत 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है', एक्ट्रेस ने ऐसे की तारीफ

Chhath ki Mahima: काजल ने कैप्शन में लिखा कि छठ मेरे लिए सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि इमोशन है. इस बार मैथिली ठाकुर की आवाज में छठ की कहानी, लोक कथा, संगीत और परंपरा की मिठास एक साथ है. उन्होंने लिखा कि 'छठ की महिमा' गीत में मैथिली ने अपनी मधुर और मनमोहक आवाज से छठ पूजा की महत्ता को जीवंत किया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Oct 24, 2025, 07:44 AM IST

Trending Photos

मैथिली ठाकुर के छठ गीत पर काजल राघवानी ने कहा, 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है' (@kajalraghwani)
मैथिली ठाकुर के छठ गीत पर काजल राघवानी ने कहा, 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है' (@kajalraghwani)

Maithili Thakur Chhath Song: छठ पर्व जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, बेहतरीन गीत रिलीज हो रहे हैं. इसी बीच मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर ने भक्ति गीत 'छठ की महिमा' रिलीज किया. भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने गुरुवार को वीडियो पोस्ट कर गीत की तारीफ की. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मैथिली के गायन की तारीफ की. साथ ही, गीत में मैथिली की तरफ से वर्णित छठ मां की महिमा का भी वर्णन किया.

उन्होंने कहा कि जब छठ की धुन कानों में पड़ती है, तो मन अपने आप गांव की ओर खिंचा चला जाता है. ऐसा लगता है छठ मां ने खेतों से दुलार भेजा है. दीपक की लौ गांव की याद दिलाती है. कोसी भरना जीवन दर्शन है. ठेकुआ और फल कहते हैं, जीवन में मिठास ही मायने रखती है.

उन्होंने कोसी भरने के महत्व पर भी प्रकाश डाला. अभिनेत्री ने बताया कि कोसी प्रकृति के सम्मान करने के लिए भरी जाती है. यह एक तरह का सामूहिकता का प्रतीक होता है. वहीं, ठेकुआ और फल कहते हैं कि जीवन में कड़वाहट नहीं, मिठास मायने रखती है. भले ही छठ व्रत में भरी जाने वाली कोसी अपने आप में जीवन दर्शन है, लेकिन दीपक और धूप हम सबके परिवार को महकाए रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: छठ पूजा की धूम! अक्षरा सिंह लाईं 'केलवा के पात', फैंस हुए मंत्रमुग्ध

गीत में बोल और संगीत दीपक ठाकुर के हैं. जबकि प्रोडक्शन स्नेयर स्टूडियो ने किया है. गीत में छठ पूजा की पौराणिक कथाएं, भक्ति भाव, और बिहार-झारखंड की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. इस गीत में मैथिली ने अपनी मधुर आवाज से छठ मइया की महिमा, लोक कथाओं और परंपराओं को इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि सुनते ही मन भावविभोर हो जाता है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: छठ पर्व पर पवन सिंह का नया गीत ‘छठी माई के आस’ हुआ रिलीज, पलक मुच्छल ने दी आवाज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kajal Raghwani

Trending news

Kajal Raghwani
काजल राघवानी को छू गया मैथिली ठाकुर का छठ गीत 'मां ने खेतों से दुलार भेजा है'
Bhojpuri news
छठ पूजा की धूम! अक्षरा सिंह लाईं 'केलवा के पात', फैंस हुए मंत्रमुग्ध
bihar chunav 2025
कांग्रेस ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, पार्टी के लिए 'गले की फांस' बने अल्लावरू!
bihar chunav 2025
'...तो आपकी पार्टी में 4 नचनियां क्यों?' खेसारी का सम्राट चौधरी को करारा जवाब
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: PM मोदी और अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा, तेजस्वी यादव भी भरेंगे हुकार
bihar chunav 2025
जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसे डिप्टी CM प्रत्याशी घोषित कर क्या जीतेगा महागठबंधन?
bihar chunav 2025
अमित शाह के इशारे पर EC ने परिणाम से पूर्व ही सीटें चुरानी शुरू कर दी हैं- RJD
Krishna Allavaru
यूथ कांग्रेस प्रभारी के पद से हटाए गए कृष्णा अल्लावरु, अब मनीष शर्मा संभालेंगे कमान
Jharkhand Crime News
Jharkhand: छोटी दिवाली पर जा रही थी मामा के घर, 5 दिन बाद स्कूल में मिली लाश
bihar chunav 2025
मुकेश सहनी का था सलमान से कनेक्शन! अब बने महागठबंधन के 'डिप्टी CM' फेस, जानिए