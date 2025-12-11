Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3037833
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'फूलगोभी लेखा फूल गइनी' गाने से तहलका मचाने को तैयार कल्लू और त्रिशा कर मधु, जानें कब होगा रिलीज

Kallu and Trisha kar Madhu: अरविंद अकेला कल्लू और त्रिशा कर मधु अपने नए गाने से एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार है. गाने का रिलीज डेट आउट हो चुका है, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइडेट है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:21 PM IST

Trending Photos

'फूलगोभी लेखा फूल गइनी' गाने से तहलका मचाने को तैयार कल्लू और त्रिशा कर मधु, जानें कब होगा रिलीज
'फूलगोभी लेखा फूल गइनी' गाने से तहलका मचाने को तैयार कल्लू और त्रिशा कर मधु, जानें कब होगा रिलीज

Kallu and Trisha kar Madhu: भोजपुरी इंडस्ट्री में अरविंद अकेला कल्लू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने एक से एक जबरदस्त गाने गाए हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. अब उनका एक और गाना बवाल मचाने को लिए तैयार है. गाने का नाम है- 'फूलगोभी लेखा फूल गइनी'. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में कल्लू और त्रिशाकर मधु का जबरदस्त धमाका देखने को मिलेगा. ये गाना कल (12 दिसंबर) यानी शुक्रवार को IVY Bhojpuri Bawal के YouTube चैनल पर अपलोड होगा.

यह भी पढ़ें: बिना गुनगुनाएं नहीं रह पाते थे कॉलेज के लड़के, मनोज तिवारी का ये गाना था सुपरहिट

IVY Bhojpuri Music ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बारे में भोजपुरी अंदाज में जानकारी दी और लिखा, 'अरविंद अकेला कल्लू और त्रिशा कर मधु के नया धमाका फूलगोभी लेखा फूल गइनी 12 December के OUT! IVY Bhojpuri Bawal के YouTube चैनल पर.' इस गाने के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट होते ही फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. सभी कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कमेंट सेक्शन में जबरदस्त प्रतिक्रिया
गाने के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट होने के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है. एक ने कमेंट कर लिखा, सुपर सुपर सुपर. एक ने लिखा, कल का इंतजार नहीं हो रहा. एक और फैन ने लिखा, 'गाने का नाम तो गजब का है, बस कल जल्दी से देखना है'. वही, कई लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखाया है. बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू ने अब तक कई धमाकेदार गाने दिए हैं. 2004 में रिलीज हुआ गाना 'लगाई देही चोलिया के हुक राजाजी' आज भी लोगों की जुबान पर है. इस गाने ने रातों-रात कल्लू को स्टार बना दिया था.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

KalluTrisha Kar Madhu

Trending news

Kallu
'फूलगोभी लेखा फूल गइनी' गाने से तहलका मचाने को तैयार कल्लू और त्रिशा कर मधु
rajan ji maharaj bhajan
'विधि का विधान हानि लाभ सहिए...', राजन जी महाराज का ये भजन मन को कर देगा प्रसन्न
Lakhisarai news
Lakhisarai News: डिप्टी CM के जिले में पुल निर्माण में गड़बड़ी, पिलर में आई दरार
Bihar News
वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनकर उभर रही है ‘उद्योग वार्ता’, निवेश प्रक्रिया को मिली नई गति
Bihar Education Department
बिहार: जिन स्कूलों में पानी-शौचालय और चारदीवारी नहीं, शिक्षा विभाग ने सूची मांगी
Samrat Chaudhary
बिहार में बंद होगा 'गुंडा बैंक', राज्य में सूदखोरी पर सम्राट चौधरी की नजरें सख्त
CM Hemant Soren
'जहाज में जाने वालों को हवाई चप्पल..', विधानसभा में विपक्ष पर भड़के सीएम सोरेन
New DM of West Champaran
Bettiah News: पश्चिम चम्पारण के नए DM ने अधीनस्थों को पहले दिन ही हड़का दिया
Shivanand Tiwari
'90 के हीरो 2010 में 22 सीट पर सिमट गए', शिवानंद तिवारी क्यों भड़के तेजस्वी यादव पर
Bihar Agriculture Department
'पराली' जलाने से पहले पढ़ लें ये खबर, कृषि विभाग की रिपोर्ट ने खोल दिए कई राज