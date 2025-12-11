'फूलगोभी लेखा फूल गइनी' गाने से तहलका मचाने को तैयार कल्लू और त्रिशा कर मधु, जानें कब होगा रिलीज

Kallu and Trisha kar Madhu: भोजपुरी इंडस्ट्री में अरविंद अकेला कल्लू आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. उन्होंने एक से एक जबरदस्त गाने गाए हैं, जो आज भी लोगों की जुबान पर है. अब उनका एक और गाना बवाल मचाने को लिए तैयार है. गाने का नाम है- 'फूलगोभी लेखा फूल गइनी'. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में कल्लू और त्रिशाकर मधु का जबरदस्त धमाका देखने को मिलेगा. ये गाना कल (12 दिसंबर) यानी शुक्रवार को IVY Bhojpuri Bawal के YouTube चैनल पर अपलोड होगा.

यह भी पढ़ें: बिना गुनगुनाएं नहीं रह पाते थे कॉलेज के लड़के, मनोज तिवारी का ये गाना था सुपरहिट

IVY Bhojpuri Music ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस बारे में भोजपुरी अंदाज में जानकारी दी और लिखा, 'अरविंद अकेला कल्लू और त्रिशा कर मधु के नया धमाका फूलगोभी लेखा फूल गइनी 12 December के OUT! IVY Bhojpuri Bawal के YouTube चैनल पर.' इस गाने के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट होते ही फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है. सभी कल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कमेंट सेक्शन में जबरदस्त प्रतिक्रिया

गाने के रिलीज डेट के अनाउंसमेंट होने के बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है. एक ने कमेंट कर लिखा, सुपर सुपर सुपर. एक ने लिखा, कल का इंतजार नहीं हो रहा. एक और फैन ने लिखा, 'गाने का नाम तो गजब का है, बस कल जल्दी से देखना है'. वही, कई लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखाया है. बता दें कि अरविंद अकेला कल्लू ने अब तक कई धमाकेदार गाने दिए हैं. 2004 में रिलीज हुआ गाना 'लगाई देही चोलिया के हुक राजाजी' आज भी लोगों की जुबान पर है. इस गाने ने रातों-रात कल्लू को स्टार बना दिया था.