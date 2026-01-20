भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा', क्वीन शालिनी संग जमी जोड़ी

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी के चॉक्लेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना ‘जियल हराम भईल बा’ रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है. Music Mohalla यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने को कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. गाने में क्यून शालिनी के साथ कल्लू की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है, वहीं भावुक बोल और दमदार म्यूजिक ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.
Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी के चॉक्लेटी स्टार कहे जाने वाले अरविंद अकेला कल्लू का नाया गाना रिलीज हो चुका है. गाने का बोल 'जियल हराम भईल बा' काफी ट्रेंड कर रहा है. यह गाना आज यानी 20 जनवरी को Music Mohalla के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 14 हाजार से ज्यादा व्यूज और 2600 से ज्यादा लाईक मिल चुके है. इस गाने के विडियों में अरविंद अकेला कल्लू के साथ क्यून शालिनी नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैन खूब पसंद कर रहे है.
भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों ‘जियल हराम भईल बा’ गाना खूब चर्चा में है, जिसे मशहूर भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी भावनात्मक और दमदार आवाज दी है. यह गाना दर्द, टूटे जज्बात और दिल की पीड़ा को बखूबी बयां करता है, जो श्रोताओं को सीधे तौर पर जोड़ता है. गाने के बोल रवि चौहान ने लिखे हैं, जबकि कान्हा सिंह के संगीत ने इसे और भी असरदार बना दिया है. वहीं गाने के वीडियो का निर्देशन बिभाबशु तिवारी ने किया है.
'जियल हराम भईल बा' गाने को फैंस खुब पसंद कर रहे है. अरविंद अकेला कल्लू के साथ क्यून शालिनी के डांस के हर स्टेप पर फैंस ताली बजा रहे है. गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ-साफ दिख रहा है. इस गाने पर अभी तक 144 कमेंट आ चुका है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में इस गाने को 2026 को सबसे हिट सॉग बताया और साथ ही हॉर्ट इमोजी भी शेयर की. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.
अरविंद अकेला कल्लू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भोजपुरी फिल्म ‘मेहमान’ शामिल है, जिसमें वे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म का नया गाना ‘नजरिया के बान’ भी रिलीज हो गया है. फिल्म में उनके साथ दर्शना बनिक और पूजा ठाकुर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.
