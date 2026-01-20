Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3080492
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा', क्वीन शालिनी संग जमी जोड़ी

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी के चॉक्लेटी स्टार अरविंद अकेला कल्लू का नया गाना ‘जियल हराम भईल बा’ रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा है. Music Mohalla यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुए इस गाने को कुछ ही घंटों में हजारों व्यूज और लाइक्स मिल चुके हैं. गाने में क्यून शालिनी के साथ कल्लू की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है, वहीं भावुक बोल और दमदार म्यूजिक ने दर्शकों का दिल जीत लिया है.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 20, 2026, 02:21 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा', क्वीन शालिनी संग जमी जोड़ी
भोजपुरी इंडस्ट्री में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा', क्वीन शालिनी संग जमी जोड़ी

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी के चॉक्लेटी स्टार कहे जाने वाले अरविंद अकेला कल्लू का नाया गाना रिलीज हो चुका है. गाने का बोल 'जियल हराम भईल बा' काफी ट्रेंड कर रहा है. यह गाना आज यानी 20 जनवरी को Music Mohalla के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 14 हाजार से ज्यादा व्यूज और 2600 से ज्यादा लाईक मिल चुके है. इस गाने के विडियों में अरविंद अकेला कल्लू के साथ क्यून शालिनी नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैन खूब पसंद कर रहे है. 

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों ‘जियल हराम भईल बा’ गाना खूब चर्चा में है, जिसे मशहूर भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू ने अपनी भावनात्मक और दमदार आवाज दी है. यह गाना दर्द, टूटे जज्बात और दिल की पीड़ा को बखूबी बयां करता है, जो श्रोताओं को सीधे तौर पर जोड़ता है. गाने के बोल रवि चौहान ने लिखे हैं, जबकि कान्हा सिंह के संगीत ने इसे और भी असरदार बना दिया है. वहीं गाने के वीडियो का निर्देशन बिभाबशु तिवारी ने किया है.

'जियल हराम भईल बा' गाने को फैंस खुब पसंद कर रहे है. अरविंद अकेला कल्लू के साथ क्यून शालिनी के डांस के हर स्टेप पर फैंस ताली बजा रहे है. गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ-साफ दिख रहा है. इस गाने पर अभी तक 144 कमेंट आ चुका है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में इस गाने को 2026 को सबसे हिट सॉग बताया और साथ ही हॉर्ट इमोजी भी शेयर की. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अरविंद अकेला कल्लू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भोजपुरी फिल्म ‘मेहमान’ शामिल है, जिसमें वे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म का नया गाना ‘नजरिया के बान’ भी रिलीज हो गया है. फिल्म में उनके साथ दर्शना बनिक और पूजा ठाकुर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

ये भी पढ़ें: पवन सिंह और आस्था सिंह की रोमांटिक जोड़ी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 'ओढ़निया ऐ गोरी' यूट्यूब

TAGS

Bhojpuri Song New Release

Trending news

Bhojpuri Song New Release
भोजपुरी में कल्लू का धमाका: रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा 'जियल हराम भईल बा'
nitin Nabin
नाम एक 'न' अनेक: भाजपा के नए बॉस के 'न' में छिपा है सफलता का राज!
Bagaha News
शराबबंदी का खुला मजाक! बगहा SDO कोर्ट कैंपस के पीछे मिला शराब के पाउचों का ढेर
nitin Nabin
नितिन नबीन को PM मोदी ने बताया अपना 'बॉस', ताजपोशी के दौरान बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा का मोबाइल-डायरी खोलेंगे सारे राज, WhatsApp की डिलीट चैट हुई रिकवर
Samastipur Crime News
समस्तीपुर में खूनी तांडव: घात लगाए अपराधियों ने अधेड़ को उतारा मौत के घाट
Begusarai News
बेगूसराय में अपराधियों के हौसले बुलंद! खैनी नहीं देने पर युवक की गोली मारकर हत्या
Bhagalpur News
बेटियों की सुरक्षा पर भागलपुर में उबाल: 13 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली
Bihar Land Survey
बिहार में जमीन के लिए नहीं होगा झगड़ा! CM नीतीश लाए नई व्यवस्था, 1 अप्रैल अहम तारीख
Samastipur News
शंभू हॉस्टल की तरह समस्तीपुर के बीएड कॉलेज में हुआ बड़ा कांड! प्राचार्य पर FIR दर्ज