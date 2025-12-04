Advertisement
कल्लू का नया धमाका! ‘जवान क द’ गाना हुआ वायरल—जान्हवी मिश्रा संग जबरदस्त केमिस्ट्री पर फैंस फिदा

Bhojpuri Song New Release: अरविंद अकेला कल्लू का नया भोजपुरी गाना ‘जवान क द’ रिलीज होते ही धूम मचा रहा है. जान्हवी मिश्रा संग उनकी जोड़ी पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. रिलीज होते ही गाना तेजी से व्यूज बटोर रहा है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:23 PM IST

Bhojpuri Song New Release: भोजपुरी के चॉक्लेटी स्टार कहे जाने वाले अरविंद अकेला कल्लू का नाया गाना रिलीज हो चुका है. गाने का बोल 'जवान क द' काफी ट्रेंड कर रहा है. यह गाना कल यानी 3 दिसंबर को Global Music junction (GMJ) के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 91000 व्यूज और 4000 लाईक मिल चुके है. इस गाने के विडियों में अरविंद अकेला कल्लू के साथ जान्हवी मिश्रा नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैन खूब पसंद कर रहे है. 

गाने को रौशन सिंह विश्वाश ने लिखा है तथा म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया
'जवान क द' गाने को भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने गाया है. इस गाने की बोल रौशन सिंह विश्वाश ने लिखा है तथा म्यूजिक रौशन सिंह ने दिया है. बात करें वीडियो डायरेक्टर की तो इस गाने को असलम खान ने डायरेक्ट किया है. इस गाने का निर्माता राजकुमार सिंह है.

ये भी पढ़ें: क्या होता है लहरिया लुटs का मतलब? जिस पर बना है भोजपुरी गाना

कमेंट सेक्शन में मिला प्यार
'जवान क द' गाने को फैंस खुब पसंद कर रहे है. अरविंद अकेला कल्लू के साथ जान्हवी मिश्रा के डांस के हर स्टेप पर फैंस ताली बजा रहे है. गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ-साफ दिख रहा है. इस गाने पर अभी तक 166 कमेंट आ चुका है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा- 'अरबिंद अकेला उर्फ (कल्लू जी) का गाना सुनना किस-किसको पसंद है '. एक अन्य यूजर अरविंद अकेला कल्लू को अपना प्रिय सिंगर बताया और साथ ही हॉर्ट इमोजी भी शेयर की. एक अन्य फैंस ने कमेंट में भोजपुरी फैंस के दिलों के राजा कल्लू को बताया और हॉर्ट इमोजी भी शेयर की. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.

कल्लू के आने वाले प्रोजेक्ट्स
अरविंद अकेला कल्लू के आने वाले प्रोजेक्ट्स में भोजपुरी फिल्म ‘मेहमान’ शामिल है, जिसमें वे मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म का नया गाना ‘नजरिया के बान’ जल्द ही रिलीज होने वाला है. फिल्म में उनके साथ दर्शना बनिक और पूजा ठाकुर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी.

