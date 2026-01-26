होली में कल्लू का जलवा! 'नया भतार चाहते है' सॉन्ग में आस्था सिंह संग मचाई धूम, यूट्यूब पर हुआ वायरल

Arvind Akela Kallu: भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार कहे जाने वाले अरविंद अकेला कल्लू का नया होली सॉन्ग दर्शकों के बीच जमकर धूम मचा रहा है. कल्लू का लेटेस्ट होली गाना 'नया भतार चाहते है' शनिवार, 24 जनवरी को Meera Music के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, जिसे रिलीज होते ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. खबर लिखे जाने तक इस गाने को यूट्यूब पर करीब 4 लाख व्यूज और 12 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है. गाने के वीडियो में अरविंद अकेला कल्लू के साथ अभिनेत्री आस्था सिंह नजर आ रही हैं, जहां दोनों होली के रंग में पूरी तरह रंगे दिखते हैं. रंग, मस्ती और जबरदस्त केमिस्ट्री से भरा यह गाना दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है, वहीं कल्लू और आस्था सिंह की जोड़ी को फैंस सोशल मीडिया पर जमकर सराह रहे हैं.

'नया भतार चाहते है' मचा रहा धूम

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों नया होली सॉग 'नया भतार चाहते है' गाना खूब चर्चा में है, जिसे मशहूर भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू और शिल्पी राज ने गाया है . गाने के बोल आर.आर पंकज ने लिखे हैं, जबकि प्रियांशु सिंह के संगीत ने इसे और भी असरदार बना दिया है. वहीं गाने के वीडियो का निर्देशन Aadi.inn ने किया है. इस होली के गाने का निर्माता गुड्डू कुमार सिंह है.

फैंस दीवाने हुए कल्लू और आस्था सिंह के होली धमाके पर

कल्लू का लेटेस्ट होली गाना 'नया भतार चाहते है' गाने को फैंस खुब पसंद कर रहे है. अरविंद अकेला कल्लू के साथ आस्था सिंह के डांस के हर स्टेप पर फैंस ताली बजा रहे है. गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ-साफ दिख रहा है. इस गाने पर अभी तक 482 कमेंट आ चुका है. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन लिखा है 'साउथ में अल्लू और भोजपुरी में कल्लू, इनके बिना सिनेमा अधूरा सा लगता है' साथ ही हॉर्ट इमोजी भी शेयर की. कई फैंस हॉर्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने को लेकर अपना प्यार दिखा रहे हैं.