Bhojpuri Cinema

Bhojpuri film Mehmaan: सस्पेंस और एंटरटेनमेंट से भरपूर कल्लू की नई फिल्म 'मेहमान', जानें बिहार में कहां-कहां लगी?

Bhojpuri film Mehmaan: अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म मेहमान सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आप इस फिल्म को बिहार के नजदीकी सिनेमाघरों में देख सकते हैं.

Written By  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:04 AM IST

Bhojpuri film Mehmaan: भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म मेहमान शुक्रवार (19 दिसंबर) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. एस आर के म्यूजिक प्रा. लि. के बैनर तले कल्लू की इस फिल्म का इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे. अब आखिर में उनका इंतजार खत्म हो चुका है. आप इस फिल्म को वीणा (पटना), शंकर (सीतामढ़ी), सपना (आरा), सगीत (मोतिहारी), श्री कृष्णा (खगरिआ), कुमार टॉकीज (बिहार शरीफ) और दीपम (घोड़ासहन) में देख सकते हैं. इसकी जानकारी खुद कल्लू ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी है. फिल्म मेहमान के गीत मनोज भावुक ने गाए हैं.

फिल्म के बारे में-
कल्लू की ये भोजपुरी फिल्म एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसकी शादी बार-बार टलती रहती है और फिर वो धोखे से शादी कर लेता है. कहानी में तब मोड़ आता है जब उसके ससुराल वालों को सच्चाई का पता लग जाता है, जिससे सस्पेंस और एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है. कुल मिलाकर ये फिल्म आपका मनोरंजन करती है.

बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर रौशन सिंह ने इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट की घोषणा की थी. उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए इस्टाग्राम पोस्ट में लिखा,  'मेहमान एक ऐसी फिल्म है, जो सामाजिक अनुशासन और प्यार के बीच के बैलेंस को बेहद संवेदनशील और मनोरंजक अंदाज में दिखाती है. उनका कहना है कि भोजपुरी सिनेमा में अब तक इस टॉपिक को इस तरह से नहीं दिखाया गया है, जहां भावनात्मक गहराई और मनोरंजन का लेवल एक साथ नए पैमाने तय करता है.

वही, कल्लू ने भी अपने फैंस और दर्शकों से अपील की है कि वे इस फिल्म को देखें. कल्लू के पोस्ट पर फैंस ने रिएक्शन भी दिए हैं. बता दें कि फिल्म 'मेहमान' का डॉयरेक्शन लाल बाबू पंडित ने किया है, जबकि फिल्म की कहानी राकेश त्रिपाठी ने लिखी है, फिल्म में अरविंद अकेला कल्लू, दर्शन बनिक, पूजा ठाकुर, समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, श्रद्धा नवल, रामसुजान सिंह, बीना पांडे, संजीव मिश्रा, सोनू पांडे, स्वास्तिका, अनु पांडे, रिंकू आयुषी, अखिलेश वर्मा, माधवी श्री और विष्णु कुमार कलाकारों ने भूमिका निभाई है.

