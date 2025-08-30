'तनी-तनी सा बात के', मनोज भावुक का लिरिक्स और कल्पना पटवारी का स्वर, गर्द उड़ा रहा ये गजल

Bhojpuri Ghazal Song: महान कवि-गीतकार शैलेंद्र के जन्मदिन पर शारदा सिन्हा को समर्पित एक भोजपुरी गजल रिलीज किया गया है. भोजपुरी गजल 'तनी-तनी सा बात के' को कल्पना पटवारी ने अपनी आवाज दी है और मनोज भावुक ने इसको लिखा है. कल्पना पटवारी की आवाज में इस गजल का ऑडियो 30 अगस्त, 2025 दिन शनिवार को जारी हुआ है.

दरअसल, मनोज भावुक भोजपुरी के स्थापित गजलकार हैं. कल्पना पटवारी भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका हैं और इधर कई वर्षों से भोजपुरी गीतों को लेकर अनेक प्रयोगों के लिए भी चर्चित हैं. मनोज के अल्फाज और कल्पना पटवारी की आवाज में संगीत प्रेमियों के लिए एक तोहफा है, भोजपुरी गजल 'तनी-तनी सा बात के' म्यूजिक बॉक्स कल्पना पटवारी नाम के यूट्यब चैनल पर यह गजल जारी हुआ है.

भोजपुरी गजल 'तनी-तनी सा बात के धुन को अखिलेश कुमार ने तैयार किया है. सैफ अली प्रोग्रामर हैं और अलीम खान वायलिन वादक हैं. जहां पर भोजपुरी गीत औरतों का कमर चाकर-पातर करने में लगा है, कमरिया में पीर का इलाज ढूंढ रहा है. वहीं, जीवन के मर्म को उजागर करता यह गजल आपको अलग सुकून देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, इस गजल को लेकर मनोज भावुक ने अपने फेसबुक फेज पर लिखा कि साल 2004 में मेरी किताब आई - तस्वीर जिंदगी के ( भोजपुरी गजल-संग्रह)... तब मैं अफ्रीका में नौकरी करता था. साल 2006 में इसी किताब के लिए भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिला गुलज़ार जी और गिरिजा देवी के हाथों. तब मैं लंदन में नौकरी करता था. सम्मान के बाद बीबीसी लंदन में साक्षात्कार हुआ. दुनिया के बड़े अखबारों में छपा और एक भोजपुरी गजलगो के रूप में पहचान मिली. तब से अब तक अनगिनत मंचों, रेडियो और टीवी पर काव्य-पाठ में गजलें पढ़ता रहा.

यह भी पढ़ें: 'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप

उन्होंने आगे लिखा कि उन्हीं में से एक गजल है- 'तनी-तनी सा बात के' आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा. एक इंटरव्यू में पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी ने मेरे इस गजल की तारीफ की थी. कल्पना पटवारी की आवाज में इस गजल का ऑडियो आज जारी हुआ है. उन्होंने इसे शारदा दीदी को समर्पित किया है.

यह भी पढ़ें: 'मैं आत्मदाह करूंगी, लेकिन', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पोस्ट ने खलबली मचा दी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!