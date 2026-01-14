कल्पना पटवारी की सुरीली आवाज और त्रिशा कर मधु का जलवा! देखना न भूलें 16 जनवरी को सिर्फ यहां

Bhojpuri Song Aaj Wali Ratiya: भोजपुरी जगत की फेमस गायिका कल्पना पटवारी अपने फैंस के लिए एक नया तोहफा लेकर आ रही हैं. वह इस ऐसा गिफ्ट भोजपुरी दर्शकों को देने वाली हैं कि हर कोई सरप्राइज हो जाएगा. जी हां, भाई एकदम सही बात है, क्योंकि कल्पना पटवारी अपने पुराने अंदाज में फिर से लौटतीं नजर आ रहीं हैं. वह हाल के दिनों में लगातार भोजपुरी गाने गा रहीं हैं औ रिलीज कर रहीं हैं. कल्पना पटवारी के फैन्स भी उनके गानों का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं. मगर, इस बार वह अपने नए गाने में भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु के साथ आ रही हैं. यह भोजपुरी दर्शकों के लिए डबल धमाका वाला तोहफा है.

दरअसल, कल्पना पटवारी का 'आज वाली रतिया' नाम से एक नया गाना आने वाला है, जिसका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है. इस पोस्टर में कल्पना पटवारी के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस त्रिशा कर मधु भी नजर आ रही हैं. 'आज वाली रतिया' गाने का पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है. इंस्टाग्राम पर sarveshsinghsinger के यूजर के अकाउंट से पोस्ट शेयर किया गया है.

'आज वाली रतिया' गाने का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि 'हंस के बोललका' के बाद कल्पना पटवारी का एक और खूबसूरत गीत 16-1-2026 को आ रहा है. यह गाना Tejas Films के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा. इस बार कल्पना के साथ संगीत में जोड़ी बनाया हैं देसी स्टार सर्वेश सिंह ने. वहीं, म्यूजिक दीपक ठाकुर दिया है. गीत को सागर ब्रदर और सोनू सरगम आरा संवारा है. वीडियो में त्रिशा कर मधु ने चार चांद लगाया है. 16 जनवरी को फुल वीडियो रिलीज होगा, आपसे अनुरोध है वही प्यार और आशीर्वाद दीजियेगा इस गाने को भी.

