'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के', खेसारी लाल यादव सच में जलवा पैदा करने की मशीन!
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2894453
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के', खेसारी लाल यादव सच में जलवा पैदा करने की मशीन!

Khesari Lal Yadav and Aamrapali Dubey: भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे जब साथ आते हैं तो धमाल मचना तय है. उनकी जोड़ी ने पर्दे पर तो आग लगाई ही है, यही जादू उनके गानों में भी देखने को मिलता है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 24, 2025, 10:48 AM IST

Trending Photos

आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
आम्रपाली दुबे और खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri News: खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे एक पुराना गाना इन दिनों चर्चाओं में है. इसकी वजह है इस गाने का जिक्र खेसारी लाल यादव ने बॉलीवुड के एक इंवेट दौरान कर दिया. उन्होंने केवल जिक्र ही नहीं किया बल्कि मंच से उसे गाया भी. दरअसल, दोनों स्टार जब साथ आते हैं तो धमाल मचना तय है. उनकी जोड़ी ने पर्दे पर तो आग लगाई ही है, यही जादू उनके गानों में भी देखने को मिलता है. फिलहाल, खेसारी और आम्रपाली का एक पुराना गाना 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

भोजपुरी सिनेमा के ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का यह गाना फिल्म 'डोली सजा के रखना' का है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और इंदु सोनाली की दमदार आवाज में गाया गया है. 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' गाने में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का रोमांस देखकर हर कोई दीवाना हो गया है.

इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ आम्रपाली दुबे की केमिस्ट्री ने फैन्स का दिल जीत लिया. दोनों (Khesari Lal Yadav and Aamrapali Dubey) ने पूरे गाने में रोमांस का जबरदस्त तड़का लगाया है. गाने में आम्रपाली ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जबकि खेसारी (Khesari Lal Yadav) नीले रंग की हुडी में नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बिग बॉस 19 में नजर आएंगी भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी, फाइनल लिस्ट में नाम

'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' गाना SRK म्यूजिक चैनल पर 2 नवंबर, 2022 को अपलोड किया गया है. इसके बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं. फिल्म 'डोली सजा के रखना' में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के अलावा रक्षा गुप्ता, अनूप अरोड़ा और विनोद मिश्रा जैसे कई कलाकार हैं.

यह भी पढ़ें: 'मारी चौका पे चौका' में देखिए निरहुआ और अक्षरा सिंह की लेट नाइट केमिस्ट्री!

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Khesari Lal YadavAamrapali DubeyBhojpuri news

Trending news

patna news
पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 14 थानों में तैनात किए नए थानेदार, जानें कौन कहां गया
Nalanda News
नालंदा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा कर खाई में गिरी, 3 की मौके पर ही मौत
bihar chunav 2025
Voter Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा में राहुल-तेजस्वी ने निकाली बाइक रैली, पूर्णिया से आगे बढ़ा कारवां
Tejashwi Yadav
PM मोदी पर कमेंट करके बुरे फंसे तेजस्वी, BJP ने दर्ज कराई FIR, RJD नेता का पलटवार
Begusarai News
बेगूसराय में JDU नेता को मारी गोली, अस्पताल में मौत से लड़ रहा जंग
Sunil Meena
रामगढ़ कोर्ट में पेश हुआ लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा सुनील मीणा, भेजा गया जेल
Bettiah news
राजस्व कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, डीएम ने किया सस्पेंड
Bihar Assembly elections
बिहार में महागठबंधन के दौरे के मद्देनजर NDA ने किया मिशन 225 का ऐलान, जानिए प्लान
Sanjay Jha
'भ्रष्टाचारी कर रहे वोट चोरी की बात', JDU कार्यकारी अध्यक्ष संझय झा का बड़ा बयान
Sasaram News
सासाराम पुलिस की बहादुरी रंग लाई, एनकाउंटर के बाद अपहरणकर्ता गिरफ्तार
;