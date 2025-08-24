'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के', खेसारी लाल यादव सच में जलवा पैदा करने की मशीन!

Bhojpuri News: खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे एक पुराना गाना इन दिनों चर्चाओं में है. इसकी वजह है इस गाने का जिक्र खेसारी लाल यादव ने बॉलीवुड के एक इंवेट दौरान कर दिया. उन्होंने केवल जिक्र ही नहीं किया बल्कि मंच से उसे गाया भी. दरअसल, दोनों स्टार जब साथ आते हैं तो धमाल मचना तय है. उनकी जोड़ी ने पर्दे पर तो आग लगाई ही है, यही जादू उनके गानों में भी देखने को मिलता है. फिलहाल, खेसारी और आम्रपाली का एक पुराना गाना 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है.

भोजपुरी सिनेमा के ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का यह गाना फिल्म 'डोली सजा के रखना' का है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और इंदु सोनाली की दमदार आवाज में गाया गया है. 'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' गाने में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे का रोमांस देखकर हर कोई दीवाना हो गया है.

इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ आम्रपाली दुबे की केमिस्ट्री ने फैन्स का दिल जीत लिया. दोनों (Khesari Lal Yadav and Aamrapali Dubey) ने पूरे गाने में रोमांस का जबरदस्त तड़का लगाया है. गाने में आम्रपाली ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जबकि खेसारी (Khesari Lal Yadav) नीले रंग की हुडी में नजर आ रहे हैं.

'टूट जाए राजा जी पलंग सागवान के' गाना SRK म्यूजिक चैनल पर 2 नवंबर, 2022 को अपलोड किया गया है. इसके बोल सुमित सिंह चंद्रवंशी ने लिखे हैं. फिल्म 'डोली सजा के रखना' में खेसारी लाल यादव और आम्रपाली दुबे के अलावा रक्षा गुप्ता, अनूप अरोड़ा और विनोद मिश्रा जैसे कई कलाकार हैं.

