Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3073269
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

खेसारी लाल यादव के साथ दिखीं ये नई एक्ट्रेस एंजेल लिजा, बोलीं- 'ऐ पिया सड़िया लाS तरसवला'

Bhojpuri New Song Ae Piya: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का 'ऐ पिया सड़िया लाS तरसवला' गाना रिलीज हुआ है. इस गाने में उनके साथ एक नई एक्ट्रेस नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस एंजेल लिजा के साथ खेसारी की जोड़ी कमाल की लग रही है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 13, 2026, 06:26 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव और एंजेल लिजा (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव और एंजेल लिजा (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav New Song Ae Piya: खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, जो वह हमेशा से सही साबित करते रहते हैं. इस बार भी खेसारी ने अपने नाम के मुताबिक ही काम किया है. खेसारी लाल यादव का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. गाना रिलीज होते ही दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. अब आपके मन में ख्याल ये जरुर आ रहा होगा कि आखिर कौन सा वह गाना है, जिसकी बात हम कर हैं. चलिए इस ऑर्टिकल में खेसारी लाल के नए गाने के बारे में जानते हैं.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया म्यूजिक वीडियो का नाम 'ऐ पिया' है. इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ एक नई एक्ट्रेस नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी देख फैन्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं. खेसारी के साथ 'ऐ पिया' के वीडियो में एक्ट्रेस एंजेल लिजा ने काम किया है. गाने का वीडियो बहुत ही शानदार और भव्य है.

'ऐ पिया' गाने का थीम है कि एक्ट्रेस एंजेल लिजा खेसारी लाल यादव की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और वह कहते हैं कि 'ऐ पिया' आपने तो साड़ी के लिए भी तरसा दिया है, लोग तना मारते हैं. इस गाने के खेसारी लाल यादव ने सिंगर करिश्मा कक्कर (Karishma Kakkar) के साथ मिलकर गाया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

भोजपुरी गाना 'ऐ पिया' ो अभिषेक भोजपुरिया (Abhishek Bhojpuriya) ने लिखा है. जबकि, वोडियो को कंपोज पप्पू प्रेमी (Pappu Premi) ने दिया है. वहीं, इस गाने को संगीत से जयगुरु देवा (Jaiguru Deva) ने सजाया है.

'ऐ पिया' म्यूजिक वीडियो GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 13 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. यह गाना इतना प्यारा है कि इसे सुनने के बाद आप 'ऐ पिया' के फैन हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: इस जन्म में खेसारी से नहीं मिलना चाहते पवन सिंह! पावरस्टार ने किया ऐलान, जानिए वजह

TAGS

Khesari Lal YadavAngel LizaBhojpuri news

Trending news

Aman Shukla murder case
अमन शुक्ला हत्याकांड का खुलासा, 2 शूटर और 1 मास्टरमाइंड गिरफ्तार
MP Arun Bharti
चिराग पासवान के जीजा के दही-चूड़ा भोज में बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच हो गई बहस और फिर
Chhapra News
11 दिन का इंतजार और फिर मिली मौत की खबर!झाड़ियों में मिला शिवम का शव, पुलिस पर पथराव
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर की 161 जीविका दीदियों ने बदली अपनी तकदीर, चूल्हे से कामयाबी तक का सफर
Bihar News
बिहार के बुजुर्गों की जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री की टेंशन खत्म! अब घर बैठे हो जाएगा काम
Bihar Cabinet Meeting
Bihar Politics: नीतीश कैबिनेट बैठक के 7 बड़े फैसले, जो बदलेंगे बिहार की तकदीर!
Union Minister Giriraj Singh
'दम है तो मुस्लिम इलाकों में जाकर दिखाएं', ठाकरे बंधुओं को गिरिराज सिंह की चुनौती
Jharkhnad news
8 महीने बाद नाइजर से आए बगोदर के प्रवासी मजदूर, बंधक बनने की दर्दनाक कहानी आई सामने
nitin Nabin
नितिन नबीन को मिलेगा कांटों भरा ताज! BJP अध्यक्ष बनते ही सामने होंगी ये चुनौतियां
Bihar News
अब केसर की खुशबू से महक उठेगा बिहार, BAU के वैज्ञानिकों ने तैयार की नई तकनीक