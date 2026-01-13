खेसारी लाल यादव के साथ दिखीं ये नई एक्ट्रेस एंजेल लिजा, बोलीं- 'ऐ पिया सड़िया लाS तरसवला'

Khesari Lal Yadav New Song Ae Piya: खेसारी लाल यादव को भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, जो वह हमेशा से सही साबित करते रहते हैं. इस बार भी खेसारी ने अपने नाम के मुताबिक ही काम किया है. खेसारी लाल यादव का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. गाना रिलीज होते ही दर्शकों को खूब पसंद आ रही है. अब आपके मन में ख्याल ये जरुर आ रहा होगा कि आखिर कौन सा वह गाना है, जिसकी बात हम कर हैं. चलिए इस ऑर्टिकल में खेसारी लाल के नए गाने के बारे में जानते हैं.

भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया म्यूजिक वीडियो का नाम 'ऐ पिया' है. इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ एक नई एक्ट्रेस नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी देख फैन्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं. खेसारी के साथ 'ऐ पिया' के वीडियो में एक्ट्रेस एंजेल लिजा ने काम किया है. गाने का वीडियो बहुत ही शानदार और भव्य है.

'ऐ पिया' गाने का थीम है कि एक्ट्रेस एंजेल लिजा खेसारी लाल यादव की पत्नी का किरदार निभा रही हैं और वह कहते हैं कि 'ऐ पिया' आपने तो साड़ी के लिए भी तरसा दिया है, लोग तना मारते हैं. इस गाने के खेसारी लाल यादव ने सिंगर करिश्मा कक्कर (Karishma Kakkar) के साथ मिलकर गाया है.

भोजपुरी गाना 'ऐ पिया' ो अभिषेक भोजपुरिया (Abhishek Bhojpuriya) ने लिखा है. जबकि, वोडियो को कंपोज पप्पू प्रेमी (Pappu Premi) ने दिया है. वहीं, इस गाने को संगीत से जयगुरु देवा (Jaiguru Deva) ने सजाया है.

'ऐ पिया' म्यूजिक वीडियो GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 13 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. यह गाना इतना प्यारा है कि इसे सुनने के बाद आप 'ऐ पिया' के फैन हो जाएंगे.

