कभी काजल राघवानी के लिए 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' कहते थे खेसारी! जब हद से ज्यादा था रोमांस

Khesari Lal Yadav Song: खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी कभी भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार जोड़ी थी, लेकिन अब यह टूट चुकी है. खैर, इन सबके बीच दोनों का एक पुराना गाना गर्दा उड़ा रहा है.
Khesari Lal Yadav: आप खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी से तो वाकिफ ही होंगे! जब ये दोनों स्टार स्क्रीन पर आते हैं, तो जादू जैसा होता है! उनका रोमांस और एंटरटेनमेंट इतना लुभावना है कि दर्शक बस देखना बंद नहीं कर पाते. दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त है कि खेसारी और काजल राघवानी की जोड़ी ने लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली है. हालांकि, अब दोनों स्टार के बीच विवाद हो गया है और साथ में काम नहीं करते हैं. वहीं, इस बीच एक पुराना गाना यूट्यूब पर खूब सुना और देखा जा रहा है.
भोजपुरी गाना 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी ने रोमांस की सारी हदें पार कर दी थी. दोनों स्टार ने ऐसा काम किया को फैन्स का दिल जीत लिया. इस गाने में खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है. गाने में न सिर्फ गांव जैसा एहसास है, बल्कि एक मीठा इमोशनल टच भी है जो दिल को छू जाता है.
खेसारी लाल यादव की एक्टिंग की ताकत और काजल राघवानी की सादगी 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' गाने को खास बनाती है. इस गाने को गांव के माहौल में शूट किया गया है, जो एक अलग ही अपनेपन का एहसास कराता है. इसी का नतीजा है कि 'फसरी लगा दS दुपट्टा से' YouTube पर आज भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. वहीं, कोई खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की जोड़ी की बात कर रहा है, तो कोई लिरिक्स और म्यूजिक की तारीफ कर रहा है.
'फसरी लगा दS दुपट्टा से' गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने गाया है. खेसारी का दमदार स्टाइल और प्रियंका की मीठी आवाज का कॉम्बिनेशन इस गाने को और भी शानदार बनाता है. यह गाना यूट्यूब के Bhojpuri Cinema Sangeet नाम के चैनल पर 5 अप्रैल, 2022 को अपलोड किया गया है.
