रक्षाबंधन को बनाइए खास, पाइए 'बहिनी के प्यार', लोगों का दिल छू रहा खेसारी का ये गाना

Raksha Bandhan Song 2025: रक्षा बंधन का पर्व 9 अगस्त, 2025 दिन शनिवार को है. रक्षाबंधन एक लोकप्रिय और पारंपरिक हिंदू वार्षिक त्योहार है. जो हिंदू संस्कृति से काफी प्रभावित हैं. वहीं, रक्षा बंधन का पर्व हो और भोजपुरी गाना ना बजे तो कुछ अधूरा सा लगता है. इसी बीच खेसारी लाल यादव रक्षा बंधन पर एक गाना रिलीज कर चुके हैं. चलिए इस गाने के बारे में सबकुछ जानते हैं.

भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का रक्षाबंधन स्पेशल गीत ‘बहिनी के प्यार’ लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है. इस म्यूजिक वीडियो में भाई-बहन के अटूट रिश्ते को दिखाया गया है. गाने में देखा जा सकता है कि बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव अपनी बहन की रक्षा करने का वादा कर रहे हैं.

‘बहिनी के प्यार’ गाना वीडियो खेसारी लाल यादव की फिल्म ‘अग्निपरीक्षा’ का है. आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि भाई अपनी बहन की तारीफ कर रहा है. भाई अपने के त्याग और बलिदान का गुणगान कर रहा है. इस पर बहन कहती है कि तुम्हारी उम्र काफी लंबी हो. इसके बाद भाई भी बहन के प्यार करता हैं और फिर राखी बंधवाता हैं.

इस रक्षाबंधन वाले गाने को खेसारी लाल यादव और राज नंदिनी ने मिलकर गाया है. ‘बहिनी के प्यार’ गाने को कुंदन प्रीत ने लिखा है. म्यूजिक-कोरियोग्राफ रौशन सिंह और कानू मुखर्जी ने दिया है. यह म्यूजिक वीडियो Sur Music के यूट्यूब चैनल पर 1 अगस्त, 2025 को अपलोड किया गया है.

