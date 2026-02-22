जब रंग और इमोशन मिले साथ... यूट्यूब पर 'होली बाद आके' से छा गए खेसारी लाल यादव

Bhojpui Song Holi Baad Aake: भोजपुरी म्यूजिक के शौकीनों के लिए होली का मतलब सिर्फ रंगों का पर्व नहीं, बल्कि खेसारी लाल यादव के गानों का इंतजार भी होता है! ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तो खुद खेसारी लाल यादव के म्यूजिक वीडियो बता देते हैं. जब भी होली का गाना खेसारी का आता है. वह छा जाता है. फैंस खूब इंजॉय करते हैं. इस साल भी भोजपुरी सुपरस्टार का होली पर म्यूजिक वीडियो बहुत सारे आ रहे हैं. अभी इसी गाने को को ले लीजिए, रिलीज हुआ नहीं कि फैन्स के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया. चलिए खेसारी लाल यादव के नए होली गाने के बारे में जानते हैं.

खेसारी लाल यादव ने इस साल भी अपने फैंस को निराश नहीं किया. उन्होंने 22 फरवरी, 2026 दिन रविवार को सुबह ठीक 7 बजकर 45 मिनट पर नया होली स्पेशल गाना 'होली बाद आके' रिलीज कर दिया. होली गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर धूम मचा रहा है.

भोजपुरी गाना 'होली बाद आके' का वीडियो T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) ने खुद गाया है और वीडियो में एक्टिंग भी की है. वहीं, गाने के लिरिक्स को अभिषेक भोजपुरिया (Abhishek Bhojpuriya) ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक मुलायम यादव (Mulayam Yadav) ने दिया है.

'होली बाद आके' म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता (Raksha Gupta) ने काम किया है. दोनों स्टार की जोड़ी बहुत ही कमाल की लग रही है. गाने के वीडियो को बहुत ही बड़े पैमाने पर शूट किया गया है. बात करें वीडियो क्वालिटी की तो वह बहुत ही बेहतरीन है.

होली पर्व पर यह गाना त्योहार की उमंग के साथ-साथ एक प्यारा सा मैसेज और देसी तड़का है. इस गाने में होली की मस्ती और रंगों के साथ-साथ भावनाओं का अहसास है. वहीं, म्यूजिक वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा कि क्या भाई लोग आज अंतरिक्ष में भी बजाना है खेसारी लाल के गाना. इसी तरह बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं.

