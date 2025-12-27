Advertisement
खेसारी लाल यादव से बोलीं रानी, 'लागता जाड़ ये भतार देह गरम करs'

Bhojpuri New Song Release: खेसारी लाल यादव का एक नया सर्दी वाला गाना रिलीज हुआ है. 'गरम करs' म्यूजिक वीडियो में खेसारी और रानी की जोड़ी ने कमाल का काम किया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 27, 2025, 08:11 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
Khesari Lal Yadav Song Garam Kara: सर्दी का मौसम चल रहा है और सभी को ठंड का भरपूर अहसास हो रहा है. कुछ लोग इस भयंकर सर्दी में नहाने से भी कतरा रहे हैं. वहीं, ठंड का मौसम हो और भोजपुरी में गाना ना आए, ये हो नहीं सकता है. हां, भाई! ये बात एकदम सही है, बिना भोजपुरी गानों के सर्दी का मिजाज भी गर्म नहीं होता है. इसी मिजाज को को समझते हुए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है.

भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का नया गाना ‘गरम कर’ इस ठंड के मौसम के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है. इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव का लुक और उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी रानी की अदाएं लोगों को अपना दीवना बना रही है. हाड़कंपा देने वाली इस कपकपाती ठंड में  ‘गरम कर’ म्यूजिक वीडियो धमाल मचा रहा है. 

‘गरम कर’ म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी के साथ कार से उतरते हैं और भयंकर ठंड पड़ रही होती है. इसके बीच खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी से कहते है कि अरे धनी तुम्हें शर्म नहीं आता है, हड़बड़ में गड़बड़ मिजाज लग रहा है. इसके बाद उनकी पत्नी कहती हैं कि मुझे ठंड लग रही है. फिर वह बोलतीं हैं कि लागता जाड़ ये भतार देह गरम करs. इसी थीम पर पूरा गाना चलता है.

इस भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में दोनों की जोड़ी बहुत ही रोमांटिक नजर आ रही है. ‘गरम कर’ म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव और रानी के बीच जबरदस्त रोमांस दिखाया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है. गाने को न्यू नागेंद्र यादव ने लिखा है. जबकि, इसका म्यूजिक आर्य शर्मा ने दिया है.

 ‘गरम कर’ म्यूजिक वीडियो Aayansh Music World के यूट्यूब चैनल पर 27 दिसंबर, 2025 दिन शनिवार को अपलोड किया गया है. वहीं, इस गाने पर फैन्स खूब अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि आज फिर अजूबा हो गया मेरे भईया के गाने का पूरा पब्लिक दिवाना हो गया.

Khesari Lal Yadav

