होली से पहले चढ़ा फगुआ का रंग! वायरल हुआ खेसारी का गाना 'होली परल बा 4 के', 'जीजा-साली' की नोक-झोंक ने लूटा दिल

Khesari Holi Special Song: खेसारी लाल यादव होली के लिए नया गाना लेकर आए हैं, जिसका नाम है 'होली पड़ल बा 4 के'. रिलीज होने के साथ ही ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Khesari Holi Special Song: साल की शुरुआत के साथ ही भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है. खेसारी अपने फैंस के लिए लगातार गाने लेकर आ रहे हैं, जो उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रहा है. वही, अब खेसारी लाल होली की तैयारियों में लग गए हैं, तभी तो होली को लेकर उनका होली स्पेशल गाना रिलीज हो गया है. जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. साथ ही, ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है.
खेसारी ने रिलीज किया धमाकेदार गाना
होली आने में अभी तकरीबन एक महीने का समय है. उससे पहले ही खेसारी ने धमाकेदार गाना रिलीज कर दिया है, जिसका नाम है ‘होली परल बा 4 के’. ये गाना 28 फरवरी को यूट्यूब चैनल वेस्ट भोजपुरी पर रिलीज किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. गाने के वीडियो में खेसारी और शिवानी गुप्ता की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है. गाने के लिरिक्स को बिट्टू विद्यार्थी ने लिखा है, वही इसे म्यूजिक देने का काम विक्की वॉक्स ने किया है. इसके कोरियोग्राफर साहिल राज है और डायरेक्टर पवन पाठक है.
यह भी पढ़ें: साली-जीजा की नोकझोंक से गदर, पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा की केमिस्ट्री पर फैंस दीवाने
गाने का टाइटल क्यों खास?
बता दें कि इस साल (होली, 2026) होली 4 मार्च को है. खेसारी के इस गाने का टाइटल भी 4 तारीख के ऊपर है. गाने के म्यूजिक वीडियो में जीजा-साली के बीच होली के रंगों को लेकर हल्की नोक-झोंक को दिखाया गया है. इस गाने को अभी तक 835k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने पर फैंस ने काफी शानदार रिएक्शन दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'इतना खतरनाक गाना खेसारी म्यूजिक की दुनिया पर आता है तो सारे विरोधी सदमे में चले जाते हैं'. एक ने कमेंट कर लिखा, 'रिकॉर्ड तोड़ने वाला गाना आ गया भाई लोग जल्द ही वायरल करो.'