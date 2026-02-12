Advertisement
सफेद साड़ी में भाभी संग खेसारी की शरारत! 'होलिया में गर्दा होई' गाने ने यूट्यूब पर बटोरी सुर्खियां

Khesari Lal Yadav Holi Song: खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें त्योहारों का किंग क्यों कहा जाता है. उनका नया होली ‘होलिया में गर्दा होई’ गाना आते ही तूफान मचा रहा है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 12, 2026, 11:31 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
Bhojpuri Holi Song Holiya Me Garda Hoi Nonstop: होली हो और खेसारी लाल यादव का गाना ना बजे ऐसा हो ही नहीं है! क्योंकि फगुआ में खेसारी के गाने गर्दा उड़ा देते हैं. भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने फैंस के लिए होली का सबसे बड़ा तोहफा लेकर आए हैं. सिंगर का नया गाना 'होलिया में गर्दा होई - Nonstop' रिलीज हो गया है. गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा है. 

इस म्यूजिक वीडियो (Holiya Me Garda Hoi Nonstop ) की जान खेसारी लाल यादव और एक्ट्रेस किरण शर्मा की मजेदार नोकझोंक है. इस वीडियो में किरण शर्मा सफेद साड़ी में बेहद ग्लैमरस दिख रही हैं. गाने की थीम देवर-भाभी के हंसी-मजाक के इर्द-गिर्द घूमती रहती है. जो फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

'होलिया में गर्दा होई - Nonstop' म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव अपनी भाभी को होली के रंग में रंगने की तैयारी में हैं. वह कहते हैं कि इस बार होली में जमकर 'गर्दा' उड़ेगा. वहीं, भाभी भी कम नहीं हैं, वे बड़े टशन में कहती हैं कि उनके 'नइहर' (मायके) जैसी होली ससुराल में कहां है. पूरा वीडियो रंग, गुलाल और जबरदस्त बैकग्राउंड डांसर्स से भरा हुआ है, जो देखते ही देखते होली के मूड में डाल देता है.

इस गाने को खेसारी लाल यादव और सिंगर शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. दरअसल, खेसारी और शिल्पी की जोड़ी जब भी साथ आती है, गाना सुपरहिट होना तय माना जाता है. शिल्पी राज की खनकती आवाज और खेसारी लाल यादव की हाई-एनर्जी सिंगिंग किसी भी गाने में जान डाल देता है.

यह होली का म्यूजिक वीडियो GMJ - Global Music Junction-Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 11 फरवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. इस गाने को अभिषेक भोजपुरिया (Abhishek Bhojpuriya) ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक जयगुरु देवा (Jaiguru Deva) ने दिया है.

Khesari Lal YadavBhojpuri Holi SongHoliya Me Garda Hoi Nonstop

