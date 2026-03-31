Khesari Lal Yadav New Song: खेसारी और शिल्पी राज की जुगलबंदी ने फिर रचा इतिहास, 'कमर में दागी' में उड़ाया गर्दा

Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उन्हें हिट मशीन कहा जाता है. 31 मार्च 2026, दिन मंगलवार की सुबह जैसे ही उनका नया गाना 'कमर में दागी' रिलीज हुआ, यूट्यब पर मानों तूफान आ गया. फैन्स के रिएक्शन खूब आने लगे. हर कोई खेसारी लाल यादव के इस गाने की तारीफ करने लगा.

'कमर में दागी' गाने को खेसारी लाल यादव ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. इस म्यूजिक वीडियो में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस सोना डे नजर आ रही हैं. दोनों स्टार की ऑन-स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री फैन्स को खूब पसंद आ रही है.

इस गाने को हिट बनाने में पर्दे के पीछे की टीम का भी बड़ा हाथ है. 'कमर में दागी' गाने को कुंदन प्रीत ने लिखा है. जबकि, संगीत रौशन सिंह ने दिया. वहीं, अपनी एनर्जी के लिए मशहूर खेसारी लाल यादव ने इस डांस नंबर (Khesari Lal Yadav New Song) में ऐसे स्टेप्स किए हैं कि फैंस झूमने पर मजबूर हो गए हैं.

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भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'कमर में दागी' में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और सोना डे (Sona Dey) के बीच जबरदस्त रोमांटिक सीन फिल्माए गए हैं, जो इस गाने का मुख्य आकर्षण बने हुए हैं.

यह गाना आराध्या फिल्म्स (Aaradhya Films) के यूट्यूब चैनल पर 31 मार्च, 2026 दिन मंगलवार को अपलोड किया गया है. इस गाने पर फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि जिसका जलवा जारी है, उसका नाम वन एंड ओनली खेसारी है. एक और यूजर ने लिखा कि ये गाना होता है तोहरा भैय्या, बस थोड़ा सा और श्लो म्यूजिक करना था.

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