'तोहरा में बात कुछ खास बाटे' खेसारी के इस गाने ने मचा दिया 'तलहका', प्रियंका संग रोमांस हो गया वायरल!

Khesari lal Yadav: खेसारी लाल यादव का नया गाना रंगबाज रिलीज होते ही छा गया है. इस गाने को अब तक 1 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने में खेसारी प्रियंका राय संग रोमांस कर रहे हैं, जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Dec 12, 2025, 11:51 PM IST

Khesari New Song Rangbaaz: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव का नया गाना 'रंगबाज' फैंस को काफी पसंद आ रहा है. जिसे लेकर अभिनेता ने अपनी खुशी जाहिर की है. खेसारी ने ने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर किया और लिखा, 'हमारा गाना 'रंगबाज' ट्रेंड कर रहा है.' इस गाने को 15 घंटे के अंदर 1 मिलियन से अधिक व्यूज बनाए हैं, और अभी भी लगातार इसके व्यूज में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. रंगबाज गाने को खुद खेसारी लाल यादव ने गाया है. जिसमें उनका साथ भोजपुरी सिनेमा की मशहूर गायिका शिल्पी राज ने दिया है. इस गाने के बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं. वहीं रंगबाज म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया.

खेसारी का ये गाना उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसका अंदाजा इसके व्यूज से लगाया जा सकता है. गाने के म्यूजिक वीडियो में खेसारी-प्रियंका राय की केमिस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही है, दोनों ने जबरदस्त रोमांस से गाने में जान डाल दिया है. कुछ दिन पहले ही खेसारी का एक और गाना 'तुहु रौअबु रानी' रिलीज हुआ था. उस गाने को भी फैंस ने काफी पसंद किया था. एक के बाद एक हिट गाने देकर खेसारी ने अपना जलवा कायम रखा है.

गाने पर फैंस की प्रतिक्रिया
खेसारी के इस नए गाने पर फैंस भी जबरदस्त प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक फैन ने कमेंट कर लिखा- खेसारी भैया सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए. बवाल गाना. एक और ने कमेंट कर लिखा, खेसारी भैया कभी अपने गाने से उदास नहीं करते. एक अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा, खेसारी लाल यादव, आपने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया. वहीं कई फैंस ने दिल इमोजी बनाकर गाने को लेकर अपना प्यार दिखाया है. बता दें कि इस गाने को खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर अपलोड किया गया है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

