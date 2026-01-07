'पीसेल पलंग जवानी रजऊ', जच रही है यामिनी सिंह और खेसारी लाल यादव की जोड़ी

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह की फिल्म ‘गॉड फादर’ का एक नया गाना रिलीज हुआ है. इस गाने पर फैन्स जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
Khesari Lal Yadav Bhojpuri New Song: खेसारी लाल यादव नए साल पर नया-नया धमाका कर रहे हैं. वह लगातार अपने म्यूजिक वीडियो को रिलीज कर रहे हैं. अब सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक फिर अपने नए गाने को लेकर सुर्खियों में छा गए हैं. इस बार उनका ये गाना फिल्म का है, जो यूट्यूब पर तबाही मचा रहा है! इस म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस यामिनी सिंह नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी खूब जच रही है.
जी हां, हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वह भोजपुरी गाना ‘पीसेल पलंग जवानी रजऊ’ है. इस गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव और यामिनी सिंह ने रोमांस की सारी हदें पर कर दी हैं. यह गाना यूट्यूब पर अपलोड होते ही फैन्स को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है. फैन्स लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि इंटरनेशनल नंबर वन ट्रेंडिंग स्टार का एक और शानदार, खतरनाक धमाका. वहीं, एक और यूजर ने लिखा कि 3 थान किस किस ने सुना, कैसे लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. खेसारी लाल यादव का लुक्स और 3 हीरोइन हैं, वीडियो जबरदस्त है. इसी तरह से लगातार कमेंट आ रहे हैं.
भोजपुरी गाना ‘पीसेल पलंग जवानी रजऊ’ Times Music Bhojpuri यूट्यूब चैनल पर 7 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. इस गाने को खेसारी लाल यादव के साथ सिंगर खुशी कक्कड़ ने अपनी आवाज दी है. खेसारी लाल यादव की अपकमिंग भोजपुरी फिल्म ‘गॉड फादर’ का यह गाना है. ‘पीसेल पलंग जवानी रजऊ’ गाने को कृष्णा बेदर्दी ने लिखा है. इन्होंने ही इस गाने को संगीत से सजाया भी है.
‘पीसेल पलंग जवानी रजऊ’ गाने के वीडियो में यामिनी सिंह के स्क्रीन प्रेजेंस और एक्सप्रेशंस दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. यामिनी कभी ब्लू, कभी ग्रीन साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव मस्ती और शरारत के मूड में नजर आते हैं और यामिनी सिंह भी पूरा साथ देती दिखाई देती हैं.
