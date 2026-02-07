Advertisement
'अच्छा हुआ मैं चुनाव हार गया, अब आजाद हूं', 3 महीने बाद छपरा पहुंचे खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान

Khesari Lal Yadav News: छपरा विधनासभा सीट से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव तीन महीने बाद पहुंचे. यहां उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैं चुनाव हार गया, अब आजाद हूं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 07, 2026, 04:03 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव के तीन महीने के बाद छपरा पहुंचे. खेसारी लाल यादव यहां एक निजी शादी समारोह में शिरकत किया. इस दौरान मंच से एक्टर ने अपने गीत-संगीत के साथ-साथ चुनावी माहौल पर भी बयान दिया. वहीं, सोशल मीडिया पर खेसारी लाल यादव एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह बिना नाम लिए पवन सिंह पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं.

मंच से खेसारी लाल यादव ने मजाकिया लहजे में कहा कि मेरा गाना अंतरिक्ष में भी बजता है, लेकिन उसे सिर्फ वही आदमी सुन पाता है, जो पेट्रोल (यहां खेसारी के कहने का मतलब शराब से है) डालने के बाद सीधा अंतरिक्ष में ही मिलता है. खेसारी लाल ने एक बेहद भावुक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जब उन्होंने अपनी 15 वर्षीय बेटी कृति को बताया कि वह गरीब जोड़ों को बाइक गिफ्ट करने जा रहे हैं, तो बेटी ने उन्हें गले लगा लिया. मेरी बेटी 10 मिनट तक मुझे थैंक यू पापा कहती रही. यह जो खुशी और सुकून मुझे मिला, वह करोड़ों रुपयों से बड़ा है.

इस दौरान खेसारी लाल यादव ने का कि मैं चाहता हूं भगवान मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं बिहार की हर बेटी का कन्यादान कर सकूं. मुझे न नेता बनना था, न बनना है और न भविष्य में ऐसी कोई इच्छा है. उन्होंने कहा कि किसी की मदद करने के लिए पद की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है. इंसान न अपने जन्म का लड्डू खा सकता है, न मौत की खीर. इसलिए जो है, उसे दान कीजिए.

अंकुश-राजा की तारीफ करते हुए खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि जब छपरा में उनका नया घर बनकर तैयार होगा, तब वे भी गृह प्रवेश के मौके पर इसी तरह धूमधाम से गरीब बहनों की शादी अपने खर्च पर करवाएंगे.

छपरा विधानसभा सीट पर चुनाव में मिली हार और राजनीति के अनुभव पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि शायद भगवान को यही मंजूर था. अच्छा हुआ कि मैं चुनाव हार गया, क्योंकि अब मैं पूरी तरह आजाद हूं. अगर जीत जाता, तो शायद जनता की उम्मीदों और प्रोटोकॉल के बीच बंध जाता. अब मैं स्वतंत्र होकर अपने तरीके से अपने लोगों की सेवा कर सकता हूं और अपने संगीत पर ध्यान दे सकता हूं.

