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खेसारी लाल यादव की 'श्री 420' का TV पर होगा धमाका, जानें कब और कहां देखें ये फिल्म

Bhojpuri Film Shree 420: खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने फैंस का मनोरंजन करने आ रहे हैं. उनकी फिल्म 'श्री 420' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर इसी हफ्ते होने जा रहा है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए दर्शकों को खास तोहफा दिया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 26, 2026, 10:13 PM IST

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खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav Bhojpuri Film Shree 420: भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के चाहने वालों का इंतजार खत्म हुआ. अपनी बेहतरीन सिंगिंग और एक्टिंग के साथ डांस से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ट्रेंडिंग स्टार जल्द ही अपनी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'श्री 420' लेकर टीवी पर आ रहे हैं. मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के टेलीविजन प्रसारण की डेट और समय की घोषणा कर दी है. इंस्टाग्राम पर फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने जानकारी दी कि 'श्री 420' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर दो स्पेशल स्लॉट्स में किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर फिल्म के मेकर्स ने पोस्ट कर सारी जानकारी दी. भोजपुरी फिल्म 'श्री 420' (Bhojpuri film Shree 420) के मेकर्स ने बताया कि 28 मार्च की शाम 6 बजकर 30 मिनट और 29 मार्च की सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर मूवी को देख सकते हैं.

ठगी और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का
भोजपुरी फिल्म 'श्री 420' में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav Bhojpuri film Shree 420) एक चतुर ठग की भूमिका में नजर आएंगे. खेसारी का किरदार अपनी चतुराई से कैसे अपने मिशन को अंजाम देता है, यही फिल्म का मुख्य आकर्षण है.

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​यह भी पढ़ें: आ गया साल 2026 का भोजपुरी का नया रंगदारी गाना! 'दुनिया गुलाम हो जाई' ने मचाया तहलका

शानदार स्टार कास्ट और प्रोडक्शन
फिल्म में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के साथ भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस मधु शर्मा और श्वेता म्हारा मुख्य भूमिका में हैं. इसके अलावा फिल्म में कलाकारों की एक लंबी फौज है. जिसमें संजय पांडे, समर्थ चतुर्वेदी, प्रकाश जैस, श्रद्धा नवल और निशा गुप्ता जैसे कलाकार हैं.

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