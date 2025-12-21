Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3048799
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

इस बार कुछ बड़ा होने वाला है! खेसारी का 'आग लगइबू का' टीजर आउट, अब मचेगा असली गदर

Khesari Lal Yadav News: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तहलका मचा रहे हैं. उनके नए गाने 'आग लगइबू का' (Aag Lagaibu Ka) का टीजर रिलीज होते ही फैन्स खूब पंसद कर रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 21, 2025, 04:57 PM IST

Trending Photos

खेसारी का नया जलवा 'आग लगइबू का' (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी का नया जलवा 'आग लगइबू का' (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav New Song Teaser: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं! उनका मोस्ट अवेटेड गाना 'आग लगइबू का' का छोटा सा टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. 'आग लगइबू का' गाने के टीजर में खेसारी लाला यादव का स्वैग और एक्ट्रेस के साथ केमिस्ट्री को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है!

खेसारी लाल यादव का नया लुक इस गाने के टीजर में काफी स्टाइलिश और रफ-एंड-टफ नजर आ रहा हैं. भोजपुरी सुपरस्टार के डांस स्टेप्स इतने वायरल हो रहे हैं. 'आग लगइबू का' के हुक स्टेप पर फैन्स पूरी तरह से फिदा हैं. गाने का टीजर ही इतना पावरफुल है कि इसने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है. टीजर में खेसारी लाल यादव का स्वैग और उनके साथ लीड एक्ट्रेस की कातिलाना अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'आग लगइबू का' के टीजर में खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं. वह एकदम नए लुक और नए तेवर के साथ एक अलग अंदाज में भी दिखाई दे रही हैं. यह टीजर सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं, बल्कि एक विजुअल ट्रीट है. खेसारी लाल यादव ने साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें हिट मशीन कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, खेसारी लाल यादव अपनी हाई-एनर्जी और यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं.वह इस नए म्यूजिक वीडियो 'आग लगइबू का' में भी उसी साख को बरकरार रखा है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव (Khesari Lal Yadav and Anupama Yadav) ने मिलकर गाया है. इस गाने के लिरिक्स को प्रणव बिहारी (Pranav Bihari) ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक आकाश मिश्रा (Akash Mishra) ने दिया है.

यह भी पढ़ें: एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज

म्यूजिक वीडियो 'आग लगइबू का' का टीजर यूट्यूूब के Trimurti Music World नाम के चैनल पर 21 दिसंबर, 2025 दिन रविवार को अपलोड किया है. वहीं, फैन्स का रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि तीसर इतना खतरनाक है, फुल वीडियो तो आग लगा देगा. एक और फैन्स ने लिखा कि भैया के फैंस आज फिर से लकीर खिचने का मौका मिला है तो खेसारी आर्मी का पॉवर दिखा दो.

यह भी पढ़ें: 'मेरी डार्लिंग ठुमके मारेगी', भोजपुरी का न्यू ईयर का गाना आते ही छा गया

 

TAGS

Khesari Lal YadavBhojpuri news

Trending news

Khesari Lal Yadav
इस बार कुछ बड़ा होने वाला है! खेसारी का 'आग लगइबू का' टीजर आउट, अब मचेगा असली गदर
Bhojpuri news
एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज
Katihar News
Katihar News: नकली कोडीन सिरप बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार का अपहरण करने की कोशिश
Bihar Trains Late
20-20 घंटे लेट हो रही ट्रेन! बिहार के यात्री परेशान, घने कोहरे ने बिगाड़ा शेड्यूल
Train Price increased
मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा, पटना से दिल्ली का सफर 20 रुपये तक होगा महंगा
patna news
'राहुल गांधी के खून में ही भारत...', संजय सरावगी के बयान से विवाद होना तय
Kishanganj News
Kishanganj: सरकारी बाबुओं की लापरवाही से विधवा और दो बच्चों का भविष्य दांव पर
Motihari News
सेना का भगोड़ा बिहार के रक्सौल बॉर्डर से पकड़ा गया, पाकिस्तान के लिए करता था जासूसी
Jharkhand news
हिजाब विवाद में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने तो नौकरी ऑफर कर दी, लेकिन...
Bihar News
कोडीन कफ सिरप मामले में जदयू नेता बोले, 'बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत पड़ गई है'