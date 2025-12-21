इस बार कुछ बड़ा होने वाला है! खेसारी का 'आग लगइबू का' टीजर आउट, अब मचेगा असली गदर

Khesari Lal Yadav New Song Teaser: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के हिट मशीन और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं! उनका मोस्ट अवेटेड गाना 'आग लगइबू का' का छोटा सा टीजर जैसे ही रिलीज हुआ, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी. 'आग लगइबू का' गाने के टीजर में खेसारी लाला यादव का स्वैग और एक्ट्रेस के साथ केमिस्ट्री को देखकर साफ लग रहा है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है!

खेसारी लाल यादव का नया लुक इस गाने के टीजर में काफी स्टाइलिश और रफ-एंड-टफ नजर आ रहा हैं. भोजपुरी सुपरस्टार के डांस स्टेप्स इतने वायरल हो रहे हैं. 'आग लगइबू का' के हुक स्टेप पर फैन्स पूरी तरह से फिदा हैं. गाने का टीजर ही इतना पावरफुल है कि इसने सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है. टीजर में खेसारी लाल यादव का स्वैग और उनके साथ लीड एक्ट्रेस की कातिलाना अदाएं फैंस को दीवाना बना रही हैं.

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'आग लगइबू का' के टीजर में खेसारी लाल यादव के साथ एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं. वह एकदम नए लुक और नए तेवर के साथ एक अलग अंदाज में भी दिखाई दे रही हैं. यह टीजर सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं, बल्कि एक विजुअल ट्रीट है. खेसारी लाल यादव ने साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें हिट मशीन कहा जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, खेसारी लाल यादव अपनी हाई-एनर्जी और यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं.वह इस नए म्यूजिक वीडियो 'आग लगइबू का' में भी उसी साख को बरकरार रखा है. इस गाने को खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव (Khesari Lal Yadav and Anupama Yadav) ने मिलकर गाया है. इस गाने के लिरिक्स को प्रणव बिहारी (Pranav Bihari) ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक आकाश मिश्रा (Akash Mishra) ने दिया है.

यह भी पढ़ें: एक्शन, रोमांस और करोड़ों की कमाई! ये हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे 'पावरफुल' लेडीज

म्यूजिक वीडियो 'आग लगइबू का' का टीजर यूट्यूूब के Trimurti Music World नाम के चैनल पर 21 दिसंबर, 2025 दिन रविवार को अपलोड किया है. वहीं, फैन्स का रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि तीसर इतना खतरनाक है, फुल वीडियो तो आग लगा देगा. एक और फैन्स ने लिखा कि भैया के फैंस आज फिर से लकीर खिचने का मौका मिला है तो खेसारी आर्मी का पॉवर दिखा दो.

यह भी पढ़ें: 'मेरी डार्लिंग ठुमके मारेगी', भोजपुरी का न्यू ईयर का गाना आते ही छा गया