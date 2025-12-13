बवाल मचाने आ गया! खेसारी लाल यादव के 'लहंगा में मीटर 2' का Motion Poster आउट, देखें जबरदस्त झलक

Khesari Lal Yadav Bhojpuri New Song: खेसारी लाल यादव का नया गाना 'लहंगा में मीटर 2' (Lahanga Me Meter 2) का मोशन पोस्टर (Motion Poster) जारी किया जा चुका है. इस गाने में रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं.
Bhojpuri New Song Lahanga Me Meter 2: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया गाना 'लहंगा में मीटर 2' (Lahanga Me Meter 2) का मोशन पोस्टर (Motion Poster) रिलीज हो चुका है. यह गाना उनके पहले के हिट गाने 'लहंगा में मीटर' का सीक्वल है और फैंस के बीच इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. जारी किए गए मोशन पोस्टर (Motion Poster) में खेसारी लाल यादव का शानदार और हाई-क्वालिटी लुक देखने को मिला है. वहीं, मोशन पोस्टर में एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं.
मोशन पोस्टर जारी
इस गाने (Lahanga Me Meter 2) में खेसारी लाल यादव के साथ अभिनेत्री रक्षा गुप्ता (Raksha Gupta) होंगी, जिससे गाने की अपील और बढ़ गई है. गाने का अनाउंसमेंट पोस्टर 'वेस्ट भोजपुरी' से भी देखने को मिला है. जिससे इसकी क्वालिटी हाई लेवल की होने की उम्मीद है.
टीजर रिलीज की तैयारी
'लहंगा में मीटर 2' (Lahanga Me Meter 2) के मोशन पोस्टर जारी होने के बाद इसका टीजर 14 दिसंबर, 2025 को रिलीज होगा. साथ ही गाने के जल्द ही पूरे वीडियो सॉन्ग के रूप में आने की खबर पक्की हो गई है. अनाउंसमेंट पोस्टर से साफ है कि खेसारी लाल यादव एक बार फिर अपने चिर-परिचित रोमांटिक और डांसिंग अंदाज में नजर आएंगे.
खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने दी आवाज
इस गाने को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज (Khesari Lal Yadav & Shilpi Raj) ने गाया है. 'लहंगा में मीटर 2' गाने को कृष्णा बेदर्दी (Krishna Bedardi) ने लिखा हैं. जबकि, म्यूजिक विनय विनायक (Vinay Vinayak) ने दिया है. फैंस को उम्मीद है कि 'लहंगा में मीटर 2' इस साल का एक और ब्लॉकबस्टर भोजपुरी सॉन्ग साबित होगा.
सुपरहिट था पहला गाना
'लहंगा में मीटर' का पहला भाग भी काफी सफल रहा था और फैंस ने इसे खूब पसंद किया था, इसलिए सीक्वल को लेकर उत्सुकता बहुत ज्यादा है. यह गाना भी मस्ती भरे लिरिक्स और तेज-तर्रार म्यूजिक वाला हो सकता है, जिस पर दर्शक झूमने को मजबूर हो जाएं.