नए साल पर खेसारी लाल यादव का धमाका, 'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' ने यूट्यूब पर मचाया गदर

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने साल 2026 का स्वागत बेहद धमाकेदार अंदाज में किया है. खेसारी ने अपना नया पार्टी एंथम 'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' (O Hilaegi Kamar New Year Mein) रिलीज कर फैंस को नए साल का रिटर्न गिफ्ट दे दिया है.

खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज होते (Bhojpuri New Song Release) ही इस गाने ने रफ्तार पकड़ ली है. कमेंट सेक्शन में फैंस की दीवानगी साफ दिख रही है. लोग कह रहे हैं कि इस न्यू ईयर पार्टी में बस यही गाना गूंजेगा. भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के साथ शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. म्यूजिक वीडियो में खेसारी के साथ ग्लैमरस रिया शरधना (Rea Shardhana) की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' म्यूजिक वीडियो पूरी तरह से पार्टी मोड में है, जहां रिया शरधना की नाराजगी और खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का देसी अंदाज दर्शकों को खूब लुभा रहा है. इस गाने के शानदार बोल सोनू सुधाकर ने लिखे हैं और इसे संगीत से आर्या शर्मा ने सजाया है. वीडियो का निर्देशन पवन पाल ने किया है.

खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर यह (O Hilaegi Kamar New Year Mein) म्यूजिक वीडियो 30 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को अपलोड किया गया है. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में फैंस की बाढ़ आ गई है. फैन्स कह रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात हर पार्टी में सिर्फ यही गाना गूंजने वाला है. एक और फैन ने लिखा कि खेसारी का गाना जब भी अपलोड होता है मतलब विस्फोट ही होता है क्यों, है कि नहीं?

