Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3058820
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

नए साल पर खेसारी लाल यादव का धमाका, 'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' ने यूट्यूब पर मचाया गदर

Khesari Lal Yadav New Song Release: खेसारी लाल यादव ने अपना नया पार्टी एंथम 'वो हिलाएगी कमर न्यू ईयर में' रिलीज कर महफिल लूट ली है. म्यूजिक वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ ग्लैमरस रिया शरधना की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 30, 2025, 07:46 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने साल 2026 का स्वागत बेहद धमाकेदार अंदाज में किया है. खेसारी ने अपना नया पार्टी एंथम 'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' (O Hilaegi Kamar New Year Mein) रिलीज कर फैंस को नए साल का रिटर्न गिफ्ट दे दिया है.

खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज होते (Bhojpuri New Song Release) ही इस गाने ने रफ्तार पकड़ ली है. कमेंट सेक्शन में फैंस की दीवानगी साफ दिख रही है. लोग कह रहे हैं कि इस न्यू ईयर पार्टी में बस यही गाना गूंजेगा. भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव के साथ शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. म्यूजिक वीडियो में खेसारी के साथ ग्लैमरस रिया शरधना (Rea Shardhana) की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है.

'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' म्यूजिक वीडियो पूरी तरह से पार्टी मोड में है, जहां रिया शरधना की नाराजगी और खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) का देसी अंदाज दर्शकों को खूब लुभा रहा है. इस गाने के शानदार बोल सोनू सुधाकर ने लिखे हैं और इसे संगीत से आर्या शर्मा ने सजाया है. वीडियो का निर्देशन पवन पाल ने किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर यह (O Hilaegi Kamar New Year Mein) म्यूजिक वीडियो 30 दिसंबर, 2025 दिन मंगलवार को अपलोड किया गया है. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में फैंस की बाढ़ आ गई है. फैन्स कह रहे हैं कि 31 दिसंबर की रात हर पार्टी में सिर्फ यही गाना गूंजने वाला है. एक और फैन ने लिखा कि खेसारी का गाना जब भी अपलोड होता है मतलब विस्फोट ही होता है क्यों, है कि नहीं?

यह भी पढ़ें: खेसारी लाल यादव से बोलीं रानी, 'लागता जाड़ ये भतार देह गरम करs'

TAGS

Khesari Lal YadavBhojpuri news

Trending news

Khesari Lal Yadav
नए साल पर खेसारी लाल यादव का धमाका, 'वो हीलायेगी कमर न्यू ईयर में' ने मचाया गदर
viral boy
कृष का गाना सुनेगा...ये आवाज तो आपने बहुत सुनी होगी,चलिए उस लड़के को भी जान लेते हैं
Darbhanga News
Darbhanga News: बेटे की मौत के 3 महीने बाद भी इंसाफ न मिलने पर मां ने खाया जहर
patna news
नए साल पर कानून-व्यवस्था सख्ती से की जाएगी लागू, मुख्य सचिव ने की हाई-लेवल मीटिंग
Bihar News
ड्रोन बदल रहा खेती का खेल, लागत आधी, काम मिनटों में और सरकार भी दे रही अनुदान
Begusarai News
अपहरण के 7 दिन बाद मिला मोबाइल दुकानदार का शव, JDU नेता बोले- सम्राट चौधरी के राज...
Kenduadih Gas Leak
केंदुआडीह बना डेथ जोन! तीसरी मौत के बाद उबला जनता का खून, सड़क जाम कर आर-पार का ऐलान
Samastipur News
‘अभी मैं जिंदा हूं’ की तख्ती पहन दफ्तरों के चक्कर लगा रहा रिटायर्ड फौजी, जानें क्यों
CM Hemant Soren
'नेपाल से लीक हो रहे थे पेपर,फिर भी हमने दी नौकरी',JSSC-CGL समारोह में बोले CM सोरेन
Bihar Police Driver Result 2025
बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2025 का रिजल्ट हुआ जारी, 4361 पदों पर होगी भर्ती