इस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने तिहाड़ जेल में काटी थीं तीन रातें, पाकिस्तान से है कनेक्शन

Khesari Lal Yadav Sania Mirza Controversy: भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. एक से एक धमाकेदार गाना गाकर उन्होंने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है. इस मुकाम पर पहुंचने के लिए खेसारी लाल यादव ने काफी स्ट्रगल भी किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने गानों को लेकर लाइम लाइट में बने रहने वाले खेसारी लाल यादव का विवादों से भी गहरा नाता है. आज हम उन्हीं विवादों में से एक का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था. तिहाड़ जेल में खेसारी ने तीन दिन बिताया और वो काफी मशहूर हो गए.

विवाद जुड़ा है सानिया मिर्जा से, दरअसल खेसारी का एक गाना ‘टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी' उनके लिए परेशानी का कारण तब बन गया जब सानिया को ये गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे लेकर खेसारी पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया. उस दौरान खेसारी अभी नए-नए थे. उन्हें 3 तीन दिन तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा. लेकिन फिर बाद में मामला ठीक हो गया. बता दें कि टीवी शो यारों की बारात में खेसारी और सानिया ने इसी गाने पर साथ में डांस भी किया था, ये मूवमेंट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था.

इस गाने के लिरिक्स में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, धोनी और बॉलीवुड एक्टर सलमान तक का जिक्र किया गया था. ये गाना तब आया जब टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी (2010) की, लेकिन शादी के 14 साल के बाद 2024 में दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया. दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम इजहान मिर्जा मलिक है. बता दें कि इस गाने के लिरिक्स को स्नेही ने लिखा था और खेसारी ने इसे अपनी आवाज दी थी.

