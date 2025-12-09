Advertisement
इस गाने को लेकर खेसारी लाल यादव ने तिहाड़ जेल में काटी थीं तीन रातें, पाकिस्तान से है कनेक्शन

Khesari Lal Yadav Sania Mirza Controversy: खेसारी लाल यादव और सानिया मिर्जा के बीच एक गाने को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी. वो गाना था ‘टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी'. इस गाने ने खेसारी को पहचान दिलाई लेकिन उन्हें तीन दिन जेल में भी रहना पड़ा था.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 09, 2025, 11:57 AM IST

Khesari Lal Yadav Sania Mirza Controversy: भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है. एक से एक धमाकेदार गाना गाकर उन्होंने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है. इस मुकाम पर पहुंचने के लिए खेसारी लाल यादव ने काफी स्ट्रगल भी किया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने गानों को लेकर लाइम लाइट में बने रहने वाले खेसारी लाल यादव का विवादों से भी गहरा नाता है. आज हम उन्हीं विवादों में से एक का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था. तिहाड़ जेल में खेसारी ने तीन दिन बिताया और वो काफी मशहूर हो गए.

विवाद जुड़ा है सानिया मिर्जा से, दरअसल खेसारी का एक गाना ‘टेनिस वाली सानिया दूल्हा खोजली पाकिस्तानी' उनके लिए परेशानी का कारण तब बन गया जब सानिया को ये गाना पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे लेकर खेसारी पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया. उस दौरान खेसारी अभी नए-नए थे.  उन्हें 3 तीन दिन तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा. लेकिन फिर बाद में मामला ठीक हो गया. बता दें कि टीवी शो यारों की बारात में खेसारी और सानिया ने इसी गाने पर साथ में डांस भी किया था, ये मूवमेंट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. 

इस गाने के लिरिक्स में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, धोनी और बॉलीवुड एक्टर सलमान तक का जिक्र किया गया था. ये गाना तब आया जब टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी (2010) की, लेकिन शादी के 14 साल के बाद 2024 में दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया. दोनों का एक बेटा भी है, जिसका नाम इजहान मिर्जा मलिक है. बता दें कि इस गाने के लिरिक्स को स्नेही ने लिखा था और खेसारी ने इसे अपनी आवाज दी थी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

