चुनाव हारने के बाद बीमार हो गए खेसारी लाल यादव, LIVE आकर खुद बताई व्यथा

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा का चुनाव हारे के बाद बीमार हो गए हैं. इसकी जानकारी खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दी. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर अपनी सारी व्यथा बताई. खेसारी लाल यादव लाइव आकर बोले कि चुनाव के बाद मेरी तबीयत खराब हो गए है. सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान हो गया हूं. भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि मैं चुनाव के बाद आपको लोगों से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन तबीयत की वजह से लाइव आकर कुछ बोल नहीं पाया.

खेसारी लाल यादव ने अपने वीडियो में कहा कि मुझे छपरा वालों से कोई शिकायत नहीं है, मुझे करीब 80 हजार वोट मिले, एक विधानसभा में इतना वोट मिलना बहुत बड़ी बात है. अगर यह लोकसभा क्षेत्र होता तो करीब चार लाख वोट होते, क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में चार विधानसभा सीट होती है.

सुपरस्टार खेसारी लाल यादव लाइव आकर भोजपुरी के कई सुपरस्टार पर निशाना साधा. उन्होंने बिना नाम लिए दिनेश लाल यादव निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी पर कटाक्ष किया. खेसारी ने कहा कि मैं सनातनी हूं की, नहीं ये आप डिसाइड करोगे. आपको रामायण की चार चौपाई याद नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि आपको बात करनी है तो आप शिक्षा पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, बुजुर्गों के पेंशन पर कीजिए. खेसारी लाल यादव ने कहा कि आप सक्षम है तो आपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, उनके बच्चों का क्या? इसकी तरह खेसारी लाल यादव ने जमकर इन लोगों पर निशाना साधा.

यह भी पढ़ें: 'राजाजी के दिलवा' से लेकर 'नथुनिया' तक, बिहार की शादियों में आज भी इन गानों का क्रेज

बता दें कि खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे. हालांकि, उनको बीजेपी की छोटी कुमारी से हार का सामना करना पड़ा. खेसारी लाल यादव को 79245 वोट मिले थे. छोटी कुमारी को 86845 वोट मिले थे, जबकि खेसारी लाल यादव को बीजेपी उम्मीदवार से 7600 वोटों से हार गए थे.

यह भी पढ़ें: भोजपुरी में आ गया 'जाड़ा के साहारा', सुनेंगे तो गर्मी पैदा जाएगी!