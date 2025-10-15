Advertisement
'जीतादी छठी माई', तेजस्वी यादव की जीत के लिए खेसारी लाल यादव ने की पूजा!

Khesari Lal Yadav Chhath Song Jeetadi Chhathi Maai: खेसारी लाल यादव का एक नया छठ गाना रिलीज हो गया है. यह गाना बहुत ही प्यार है. ट्रेंडिंग स्टार खेसारी के छठ गाने 'जीतादी छठी माई' की चर्चा हो रही है. 

Oct 15, 2025

खेसारी लाल यादव का नया गाना सुनिए
Khesari Lal Yadav: छठ पर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. इसके लिए भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का साल का पहला छठ गाना रिलीज हो गया है. खेसारी लाल यादव के गाने में बिहार विधानसभा चुनाव की छलक देखने को मिल रही है. गाने के जरिए खेसारी लाल यादव छठी माई से नेता को विजयी बनाने के लिए पूजा करते नजर आ रहे हैं. हालांकि, गाने के थंमनेल पर तेजस्वी यादव की तस्वीर लगी है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि खेसारी तेजस्वी की जीत के लिए पूजा कर रहे हैं! चलिए इस गाने के बारे में सबकुछ जानते हैं.

खेसारी लाल यादव का साल 2025 का पहला सुपरहिट छठ गाना 'जीतादी छठी माई' की चर्चा हो रही है. इस गाने में वह चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं. यह गाना 14 अक्टूबर, 2025 दिन मंगलवार को रिलीज किया गया है. 'जीतादी छठी माई' छठ गाने को Khesari Music World के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. 

'जीतादी छठी माई' गाने को कृष्णा बेदर्दी (Krishna Bedardi) ने लिखा है. जबकि, इस गाने को म्यूजिक विपुल जी (Vipul Ji) ने दिया है. वहीं, इस छठ गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव के साथ हेमा कश्यप (Hema Kashyap) ने काम किया है. दोनों स्टार की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है.

भोजपुरी के इस छठ गाने पर फैन्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन्स ने लिखा कि बिहार का सीएम (CM) तेजस्वी भईया जिंदाबाद. जय छठी मईया तेजस्वी भईया पर कृपा बनईले रही छठी माई. एक और यूजर ने लिखा कि छठी मां से एगो मन्नत बा इस बार तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम बना दीजिए मां.

यह भी पढ़ें: 'मैं नहीं, पत्नी चुनाव लड़ेंगी, उन्हें मना रहा हूं', खेसारी ने ला दिया नया ट्विस्ट

