'हमसे गाने में गलतियां हुई हैं, लेकिन...', खेसारी लाल यादव ने फिर बोला ऐसी बात कि बजने लगी...

Chhapra Assembly Seat: भोजपुरी सुपरस्टार और राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव, उनकी पत्नी चंदा देवी ने छपरा विधानसभा क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर में भव्य रोड शो किया. इस दौरान हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े. भीड़ अपने चहेते कलाकार को देखने के लिए उत्साहित नजर आयी.

मैं छपरा का बेटा हूं- खेसारी

रोड शो के दौरान खेसारी लाल यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं छपरा का बेटा हूं. मुझे आपलोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए. उन्होंने कहा कि भोजपुरी सिनेमा से उन्हें जो भी प्रसिद्धि और दौलत मिली है, वह सब जनता की कृपा का नतीजा है.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

'हमसे गाने में गलतियां हुई हैं, लेकिन...'

अपने गानों को लेकर उठने वाले विवादों पर उन्होंने कहा कि हां, हमसे गाने में गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारे गीतों की वजह से छपरा में नाले नहीं भरे, जल जमाव नहीं हुआ, सड़कें नहीं टूटीं और न ही कोई विकास रुका. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब समय है छपरा को बदलने का और इसके लिए वह राजनीति में कदम रख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'तेजस्वी को 5 साल दीजिए, अगर नहीं सुनेंगे तो उन्हें...', खेसारी लाल का अनोखा कैंपेन

'छपरा में घर है और इसे विकसित करना है'

खेसारी लाल ने कहा कि छपरा उनका घर है और वे इसे एक साफ-सुथरा, सुंदर और विकसित शहर बनाना चाहते हैं. उन्होंने लोगों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि वे राजनीति में सेवा के उद्देश्य से आए हैं, न कि पद या लाभ के लिए. उनका लक्ष्य है युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और शहर को बुनियादी सुविधाएं देना.

रिपोर्ट: राकेश सिंह

यह भी पढ़ें:'फायर हैं आप सब...', भोजपुरिया अंदाज में युवाओं से मिले खेसारी लाल यादव, देखिए फोटो

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!