यूट्यूब पर छाये खेसारी लाल के ये होली गीत, 'रोप ला ऐ भौजी' से लेकर 'होली के कबूतर' तक, देखें पूरी लिस्ट

Khesari Lal Yadav Holi Song: 'होली के कबूतर' एक ऐसा गाना है जो हर गली-मोहल्ले में गूंजता है. अंतरा सिंह प्रियंका और खेसारी लाल यादव ने साथ मिलकर गाया है. इस गाने का रिदम इतना फास्ट और एनर्जेटिक है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 04, 2026, 07:30 PM IST

यूट्यूब पर छाये खेसारी लाल के ये होली गीत (File Photo)
Khesari Lal Yadav Holi Bhojpuri Song: होली का नाम सुनते ही मन में रंगों की फुहार और पैरों में थिरकन महसूस होने लगती है. होली का असली रंग तब चढ़ता है जब भोजपुरी होली गाने बजते हैं, क्योंकि भोजपुरी गीतों के बिना होली के हुड़दंग की कल्पना करना भी असंभव है. इतना ही नहीं खेसारी लाल यादव के गानों के बिना होली अधूरी मानी जाती है! अगर आप भी इस बार अपनी होलीमें गर्दा उड़ाना चाहते हैं, तो खेसारी के ये 5 सुपरहिट गाने आपकी मस्ती में चार चांद लगा देंगे.

1. बंगला में उड़ेला अबीर
खेसारी लाल की फिल्म 'रिश्ते' का यह गाना एक एवरग्रीन होली एंथम है. राज नंदनी और खेसारी की आवाज में यह गीत गुलाल और अबीर की खुशबू को दोगुना कर देता है. 

2. मुंहे लागल बा
खेसारी लाल यादव और राधा रावत की गायकी इसमें एक अलग ही जोश भर देती है. इसे सुनकर आप खुद को ठुमके लगाने से रोक नहीं पाएंगे.

3. होली के कबूतर
'होली के कबूतर' एक ऐसा गाना है जो हर गली-मोहल्ले में गूंजता है. अंतरा सिंह प्रियंका और खेसारी लाल यादव ने साथ मिलकर गाया है. इस गाने का रिदम इतना फास्ट और एनर्जेटिक है.

4. रोप ला ऐ भौजी
होली की शुरुआत अगर इस गाने से न हो, तो कुछ अधूरा सा लगता है. खेसारी लाल यादव और खुशी कक्कड़ की जुगलबंदी ने इस गाने को हर पार्टी की पहली पसंद बना दिया है. आर्या शर्मा का जबरदस्त म्यूजिक आपको झूमने पर मजबूर कर देगा.

5. खाली उहे रंगेला
अभिषेक भोजपुरिया के लिखे बोल और खेसारी की दमदार आवाज! यह गाना युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है. यह गाना रंगों के खेल को और भी मजेदार बना देता है. अगर आप देसी बीट्स के शौकीन हैं, तो यह आपके लिए ही है.

