खेसारी का ये गाना 'सरसों के साग' की तरह आपके मन को भी पिघला देगा, दिल ना धधक जाए तो कहना!

Sarso Ke Sagiya song: भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव काफी लोकप्रिय है. उनके गानों को फैंस काफी पसंद करते हैं. शादी हो या कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा डांस भी इन्हीं के गानों पर किया जाता है. उन्हीं में से एक खेसारी का ये गाना 'सरसों के सगिया'. इस गाने को खेसारी और प्रियंका सिंह ने मिलकर गाया है. सुपरहिट गाने को यूट्यूब पर 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजपुरी पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 197 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. यूट्यूब के अलावा आप इसे सावन और स्पॉटिफ़ाई जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इस भोजपुरी एक्ट्रेस को देख कर छूट जाएगा 'पसीना', अपने रिस्क पर ही देखें फोटोज

खेसारी और काजल की जोड़ी ने किया कमाल

'सरसों के सगिया' फिल्म मेहंदी लगा के रखना का गाना है. इस फिल्म और गाने में खेसारी के साथ काजल राघवानी ने डांस किया है. दोनों की केमेस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था. काजल राघवानी के डांस मूव्स के तो फैंस कायल हो गए थे. बता दें कि इस गाने के लिरिक्स को प्यारे लाल यादव ने लिखा था और म्यूजिक पर मधुकर आनंद ने साथ दिया. इस गाने के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने पर फैंस ने दिया शानदार रिएक्शन

सरसों के सगिया गाने की लाइन 'गल तारु ऐसे जइसे सरसों के सगियां ताजा, धधकेला देहिया जइसे पूअरा के अगिया ए राजा', सोशल मीडिया पर काफी फेमस है. खेसारी के गाने पर फैंस ने कमेंट सेक्शन में जबरदस्त रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, आज भी खेसारी के इस गाने को सुनकर बहुत अच्छा लगता है. एक ने लिखा- यह गाना इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा. वहीं एक और फैन ने कमेंट कर लिखा- खेसारी लाल यादव को कोई जवाब नहीं, गजब का गाना. सुनकर मजा आ गया.