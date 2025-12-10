खेसारी का ये गाना 'सरसों के साग' की तरह आपके मन को भी पिघला देगा, दिल ना धधक जाए तो कहना!

khesari Sarso Ke Sagiya song: खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी जबरदस्त पहचान बनाई है. उनके गाने इतने मजेदार होते हैं कि लोग डांस करने पर मजबूर हो जाते हैं. उन्हीं में से एक है 'सरसों के सगिया' गाना, जिसमें उन्होंने काजल राघवानी संग शानदार डांस किया था.
Sarso Ke Sagiya song: भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव काफी लोकप्रिय है. उनके गानों को फैंस काफी पसंद करते हैं. शादी हो या कोई भी पार्टी सबसे ज्यादा डांस भी इन्हीं के गानों पर किया जाता है. उन्हीं में से एक खेसारी का ये गाना 'सरसों के सगिया'. इस गाने को खेसारी और प्रियंका सिंह ने मिलकर गाया है. सुपरहिट गाने को यूट्यूब पर 2017 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भोजपुरी पर अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने को 197 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. यूट्यूब के अलावा आप इसे सावन और स्पॉटिफ़ाई जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं.
खेसारी और काजल की जोड़ी ने किया कमाल
'सरसों के सगिया' फिल्म मेहंदी लगा के रखना का गाना है. इस फिल्म और गाने में खेसारी के साथ काजल राघवानी ने डांस किया है. दोनों की केमेस्ट्री को फैंस ने काफी पसंद किया था. काजल राघवानी के डांस मूव्स के तो फैंस कायल हो गए थे. बता दें कि इस गाने के लिरिक्स को प्यारे लाल यादव ने लिखा था और म्यूजिक पर मधुकर आनंद ने साथ दिया. इस गाने के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा है.
गाने पर फैंस ने दिया शानदार रिएक्शन
सरसों के सगिया गाने की लाइन 'गल तारु ऐसे जइसे सरसों के सगियां ताजा, धधकेला देहिया जइसे पूअरा के अगिया ए राजा', सोशल मीडिया पर काफी फेमस है. खेसारी के गाने पर फैंस ने कमेंट सेक्शन में जबरदस्त रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, आज भी खेसारी के इस गाने को सुनकर बहुत अच्छा लगता है. एक ने लिखा- यह गाना इतिहास के पन्नों में दर्ज रहेगा. वहीं एक और फैन ने कमेंट कर लिखा- खेसारी लाल यादव को कोई जवाब नहीं, गजब का गाना. सुनकर मजा आ गया.