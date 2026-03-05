Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3131112
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

एल्विश यादव के सामने खेसारी लाल ने खोया आपा! सेल्फी ले रहे फैन को सरेआम दिया धक्का

Khesari Lal Yadav: खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में खेसारी लाल यादव एक फैन को धक्का देते नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना के एक प्रोग्राम का है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 05, 2026, 09:39 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा जगत के हिट मशीन के नाम से फेमम खेसारी लाल यादव का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज से वायरल हो रहा है. दरअसल, हाल ही में पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में एल्विश यादव और नीलम गिरी जैसे दिग्गजों ने शिरकत की थी. वहां से खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खेसारी के पास सेल्फी लेने पहुंचा, तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया.

वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस के बाद पसीने से तर-बतर खेसारी लाल यादव जैसे ही सुस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठे और पानी का घूंट भरा, तभी एक बेताब फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके बिल्कुल करीब जा पहुंचा. फैन अपने चहेते स्टार के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन खेसारी ने झटके से फैन का हाथ पीछे धकेल दिया.

अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप आने के बाद सारी लाइमलाइट खेसारी के एक धक्के ने बटोर ली. हालांकि, इस इवेंट में ग्लैमर का तड़का लगाने एल्विश यादव और नीलम गिरी जैसे सितारे भी मौजूद थे. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि खेसारी मंच से उतरकर आराम कर रहे थे. इसी दौरान एक प्रशंसक अचानक सेल्फी लेने के लिए उनके चेहरे के करीब मोबाइल ले आया. थके हुए दिख रहे खेसारी ने हाथ के इशारे से फैन को झटके के साथ खुद से दूर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

खेसारी लाल यादव के इस वीडियो पर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि खेसारी को घमंड हो गया है. वहीं, एक यूजर ने लिखा कि बहुत गलती करी खेसारी भाई. इसी तरह से बहुत सारे यूजर्स के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं.

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में खेसारी लाल यादव और यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ एक्ट्रेस नीलम गिरी होली के पहले एक प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दी. इस प्रोग्राम में बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे. यह होली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था.

यह भी पढ़ें: पवन सिंह को लगा 'पावरफुल' झटका! राज्यसभा की लिस्ट से पत्ता कटा, जानें क्यों चूके?

TAGS

Khesari Lal YadavElvish YadavBhojpuri news

Trending news

Khesari Lal Yadav
एल्विश यादव के सामने खेसारी लाल ने खोया आपा! सेल्फी ले रहे फैन को सरेआम दिया धक्का
Bihar News
नीतीश के हटते ही शुरू होगा द्विध्रुवीय राजनीति का दौर,अब आमने-सामने होंगे BJP और RJD
Bihar politics
2010 के बाद कोई भी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी,पहली बार BJP का बनेगा मुख्यमंत्री
Bihar News
'ऑपरेशन लोटस' का फाइनल राउंड: 20 साल का इंतजार और 90 दिनों का 'हथियाने' वाला खेल!
Bihar News
Good News: गन्ना किसान अब 19 मार्च तक 50-60 फीसदी अनुदान पर खरीद सकेंगे यंत्र
nitish kumar
नीतीश कुमार की वे 10 बड़ी उपलब्धियां, जिन्होंने बिहार की तस्वीर बदलने का काम किया
Bihar Police
Bihar Police: डॉग स्क्वॉड में 30 नए स्वान शामिल, संख्या पहुंची 96
JP Andolan
जेपी के 'अंतिम सिपाही' की विदाई: नीतीश के राज्यसभा जाते ही खत्म हुआ 74 का सुनहरा दौर
Matru Vandana Yojana
बिहार में 4 साल में 18 लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंची मातृ वंदना योजना
Jharkhand news
मिडिल ईस्ट के युद्ध के बीच फंसे झारखंड के लोगों की आज होगी घर वापसी