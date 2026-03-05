एल्विश यादव के सामने खेसारी लाल ने खोया आपा! सेल्फी ले रहे फैन को सरेआम दिया धक्का

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा जगत के हिट मशीन के नाम से फेमम खेसारी लाल यादव का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेज से वायरल हो रहा है. दरअसल, हाल ही में पटना में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में एल्विश यादव और नीलम गिरी जैसे दिग्गजों ने शिरकत की थी. वहां से खेसारी लाल यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स खेसारी के पास सेल्फी लेने पहुंचा, तो उन्होंने उसे धक्का दे दिया.

वायरल वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि परफॉर्मेंस के बाद पसीने से तर-बतर खेसारी लाल यादव जैसे ही सुस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठे और पानी का घूंट भरा, तभी एक बेताब फैन सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके बिल्कुल करीब जा पहुंचा. फैन अपने चहेते स्टार के साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन खेसारी ने झटके से फैन का हाथ पीछे धकेल दिया.

अब सोशल मीडिया पर इस वीडियो क्लिप आने के बाद सारी लाइमलाइट खेसारी के एक धक्के ने बटोर ली. हालांकि, इस इवेंट में ग्लैमर का तड़का लगाने एल्विश यादव और नीलम गिरी जैसे सितारे भी मौजूद थे. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि खेसारी मंच से उतरकर आराम कर रहे थे. इसी दौरान एक प्रशंसक अचानक सेल्फी लेने के लिए उनके चेहरे के करीब मोबाइल ले आया. थके हुए दिख रहे खेसारी ने हाथ के इशारे से फैन को झटके के साथ खुद से दूर कर दिया.

खेसारी लाल यादव के इस वीडियो पर यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि खेसारी को घमंड हो गया है. वहीं, एक यूजर ने लिखा कि बहुत गलती करी खेसारी भाई. इसी तरह से बहुत सारे यूजर्स के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहे हैं.

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में खेसारी लाल यादव और यूट्यूबर एल्विश यादव के साथ एक्ट्रेस नीलम गिरी होली के पहले एक प्रोग्राम में परफॉर्मेंस दी. इस प्रोग्राम में बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे थे. यह होली सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था.

