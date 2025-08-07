Bhakti Song: जब मन हो उदास, किसी से ना हो आस! फिर 'महादेव से करिये' अरदास, बहुत सुकून मिलेगा

Bhojpuri Bhakti Song: सावन का पावन महीना चल रहा है, इस महीने में हर शिवभक्त अपने महादेव से सारे दुख का निवारण हो इसके लिए भाव भजन में लीन रहता है. वैसे भी मान्यता है कि सावन के महीने में शिव की भक्ति करने से भक्तों के सारे कष्ट महादेव हर लेते हैं. वहीं, अगर, किसी कारणवश आपका मन उदास है, किसी से आस नहीं रह कई है... तो महादेव से प्रर्थना कीजिए और 'महादेव से करिये' भोजपुरी भक्ति गाना सुनिए बन को बहुत सुकून मिलेगा. चलिए इस गाने के बारे में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं.

मन को सुकून और दिल को चैन देते हैं ये गाने

भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक भक्ति गाने बनाए जाते हैं. ये गाने मन को सुकून और दिल को चैन देते हैं. कोई भी हिंदू धर्म का पर्व को भोजपुरी में गाना उसमें चार चांद लगा देता है. इन गानों से पर्व पूरा भक्तिमय माहौल बन जाता है. आस्था और उमंग दोनों एक साथ भक्ति में लीन हो जाते हैं.

'महादेव से करिये' गाना

दरअसल, खेसारी लाल यादव का भोजपुरी सावन सॉन्ग 'महादेव से करिये' 7 अगस्त, 2025 दिन गुरुवार को रिलीज किया गया है. यह गाना Khesari Devotional के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. यह बहुत ही प्यार और मन को आनंद कर देने वाला है. जिस किसी ने एक बार 'महादेव से करिये' गाने को सुन लिया, फिर वह बार-बार सुनेगा. जब मन उदास होगा, तुरंत इस गाने को प्ले कर देगा!

भोजपुरी सावन सॉन्ग 'महादेव से करिये' को खेसारी लाल यादव (Khesari Lal yadav) ने खुद गाया है. वहीं, इस गाने को विशाल भारती (Vishal Bharti) ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक जगदीप वर्मा (Jaideep Verma) ने दिया है. आपको यह गाना एक बार जरूर सुनना चाहिए.

