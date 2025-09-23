'माई के झुलनवा' गाने से सोशल मीडिया हो गया भक्तिमय, खेसारी लाल यादव ने फैन्स का जीत लिया दिल
Bhojpuri Devi Geet Mai Ke Jhulanwa: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया देवी गीत ‘माई के झुलनवा’ यूट्यूब पर खूब सुना जा रहा है. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने बहुत ही मनमोहक आवाज में गाया है. मां दुर्गा की भक्ति से भरपूर यह गाना नवरात्रि पर फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 23, 2025, 02:25 PM IST

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
Navratri New Song Mai Ke Jhulanwa: खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं. सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का हर त्योहार और खास मौके पर कोई ना कोई नया गाना जरूर आता है. अभी पर्व का सीजन चल रहा है और इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर खेसारी लाल यादव देवी भक्ति गानों का धमाका ला रहे हैं. उनका नया देवी गीत 'माई के झुलनवा' रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छा गया है. यह गाना भक्तों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. चलिए जानते हैं कि इस नए गाने की खासियत क्या है और कब रिलीज हुआ?

'माई के झुलनवा' गाने की खासियत
भोजपुरी देवी गीत 'माई के झुलनवा' पूरी तरह से एक भक्ति गाना है, जिसमें मां दुर्गा की महिमा, उनका आशीर्वाद और भक्तों के प्रति उनका स्नेह दिखाया गया है. 'माई के झुलनवा' गाने के बोल बेहद सरल और भावपूर्ण हैं, जो हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं. खेसारी लाल यादव के इस गाने में मां के झूले का जिक्र इसे नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए और भी खास बनाता है.

खेसारी की गायकी ने जमा दिया माहौल
'माई के झुलनवा' देवी गीत की सबसे बड़ी खासियत खेसारी लाल यादव की दमदार गायकी है. भोजपुरी सुपरस्टार की आवाज में भक्ति और भावनाओं का ऐसा मेल है कि सुनने वाला सीधा मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है. गाने के वीडियो में खेसारी हारमोनियम बजाते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो इसे और भी मनमोहक बनाता है.

​यह भी पढ़ें: आखिर 30 सिंतबर का क्यों इंतजार कर रहे खेसारी! जानेंगे तो फैन्स हो जाएंगे हैप्पी

23 सितंबर को यह देवी गीत रिलीज हुआ
यह भोजपुरी देवी गीत West Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 23 सितंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. 'माई के झुलनवा' गाने को कृष्णा बेदर्दी ( Krishna Bedardi) ने लिखा है, जबकि म्यूजिक अंजनी सिंह (Anjani Singh) ने दिया है. वहीं, वीडियो को डायरेक्ट पवन पाल ने किया है.

यह भी पढ़ें: 'बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं,' खेसारी ने किया पोस्ट, सपोर्ट में आ गए तेजस्वी

;