'माई के झुलनवा' गाने से सोशल मीडिया हो गया भक्तिमय, खेसारी लाल यादव ने फैन्स का जीत लिया दिल

Navratri New Song Mai Ke Jhulanwa: खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं. सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का हर त्योहार और खास मौके पर कोई ना कोई नया गाना जरूर आता है. अभी पर्व का सीजन चल रहा है और इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर खेसारी लाल यादव देवी भक्ति गानों का धमाका ला रहे हैं. उनका नया देवी गीत 'माई के झुलनवा' रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर छा गया है. यह गाना भक्तों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. चलिए जानते हैं कि इस नए गाने की खासियत क्या है और कब रिलीज हुआ?

'माई के झुलनवा' गाने की खासियत

भोजपुरी देवी गीत 'माई के झुलनवा' पूरी तरह से एक भक्ति गाना है, जिसमें मां दुर्गा की महिमा, उनका आशीर्वाद और भक्तों के प्रति उनका स्नेह दिखाया गया है. 'माई के झुलनवा' गाने के बोल बेहद सरल और भावपूर्ण हैं, जो हर किसी को अपनी ओर खींचते हैं. खेसारी लाल यादव के इस गाने में मां के झूले का जिक्र इसे नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए और भी खास बनाता है.

खेसारी की गायकी ने जमा दिया माहौल

'माई के झुलनवा' देवी गीत की सबसे बड़ी खासियत खेसारी लाल यादव की दमदार गायकी है. भोजपुरी सुपरस्टार की आवाज में भक्ति और भावनाओं का ऐसा मेल है कि सुनने वाला सीधा मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाता है. गाने के वीडियो में खेसारी हारमोनियम बजाते और झूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो इसे और भी मनमोहक बनाता है.

23 सितंबर को यह देवी गीत रिलीज हुआ

यह भोजपुरी देवी गीत West Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 23 सितंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. 'माई के झुलनवा' गाने को कृष्णा बेदर्दी ( Krishna Bedardi) ने लिखा है, जबकि म्यूजिक अंजनी सिंह (Anjani Singh) ने दिया है. वहीं, वीडियो को डायरेक्ट पवन पाल ने किया है.

