डिस्को से लेकर बिहार तक... खेसारी लाल यादव के इस गाने ने हर जगह किया हंगामा!

Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक नया गाना रिलीज हुआ है. भोजपुरी गाना 'डिस्को में किसको नचाओगी' को कृष्ण बेदर्दी ने लिखा हैं.
Bhojpuri Song 2025: बिहार चुनाव को लेकर खेसारी लाल यादव खूब चर्चा में थे. वह पहली बार चुनाव में उतरे और हार गए. खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे. हालांकि, इसके बाद वह दोबारा पुराने रंग में नजर आ रहे हैं. भोजपुरी सुपरस्टार का एक नया गाना रिलीज हुआ है. खेसारी के फैन्स को उनके चुनावी हार से निराशा हुई होगी और इसे भुलाने के लिए नया गाना 'डिस्को में किसको नचाओगी' काफी माना जा रहा है.
इस गाने की धुन झूमने पर मजबूर कर देती
दरअसल, खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म 'गॉडफादर' का नया गाना 'डिस्को में किसको नचाओगी' रिलीज हो गया है. इस गाने की शुरुआत डिस्को ट्रैक से होती है. डिस्को में खेसारी लाल यादव भी नजर आते हैं. इस गाने की धुन झूमने पर मजबूर कर देती है.
कुछ इस अंदाज में शुरू होता है ये गाना
'डिस्को में किसको नचाओगी' गाना कुछ इस अंदाज में शुरू होता है, जैसे- अईला बीयर बार में, बैठ के कार में... ई वाला मजा नहीं पईवा बिहार में... ई जवनिया के गरमी उतारोगी सनम, आज डिस्को में किसको नचाओगी सनम. बजते ही फैन्स झूमने लगते हैं.
कृष्ण बेदर्दी ने लिखा हैं इस गाने को
भोजपुरी गाना 'डिस्को में किसको नचाओगी' को कृष्ण बेदर्दी ने लिखा हैं. इस गाने का म्यूजिक भी इन्हीं ने ही दिया है. वहीं, इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है. इस गाने के वीडियो में खेसारी के साथ एक्ट्रेस यामिनी सिंह नजर आ रही हैं.
'गॉडफादर' के डायरेक्टर पराग पाटिल
'गॉडफादर' के डायरेक्टर पराग पाटिल हैं, जो टेक्निशियन फिल्म फैक्ट्री के बैनर तले बनी है. टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 'डिस्को में किसको नचाओगी' गाने को 26 नवंबर, 2025 को अपलोड किया गया है.
