Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3020518
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

डिस्को से लेकर बिहार तक... खेसारी लाल यादव के इस गाने ने हर जगह किया हंगामा!

Khesari Lal Yadav New Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का एक नया गाना रिलीज हुआ है. भोजपुरी गाना 'डिस्‍को में किसको नचाओगी' को कृष्‍ण बेदर्दी ने लिखा हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 27, 2025, 05:39 PM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)
खेसारी लाल यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Song 2025: बिहार चुनाव को लेकर खेसारी लाल यादव खूब चर्चा में थे. वह पहली बार चुनाव में उतरे और हार गए. खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे. हालांकि, इसके बाद वह दोबारा पुराने रंग में नजर आ रहे हैं. भोजपुरी सुपरस्टार का एक नया गाना रिलीज हुआ है. खेसारी के फैन्स को उनके चुनावी हार से निराशा हुई होगी और इसे भुलाने के लिए नया गाना 'डिस्‍को में किसको नचाओगी' काफी माना जा रहा है.

इस गाने की धुन झूमने पर मजबूर  कर देती

दरअसल, खेसारी लाल यादव की भोजपुरी फिल्म 'गॉडफादर' का नया गाना 'डिस्‍को में किसको नचाओगी' रिलीज हो गया है. इस गाने की शुरुआत ड‍िस्‍को ट्रैक से होती है. डिस्को में खेसारी लाल यादव भी नजर आते हैं. इस गाने की धुन झूमने पर मजबूर  कर देती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ इस अंदाज में शुरू होता है ये गाना

'डिस्‍को में किसको नचाओगी' गाना कुछ इस अंदाज में शुरू होता है, जैसे- अईला बीयर बार में, बैठ के कार में... ई वाला मजा नहीं पईवा बिहार में... ई जवनिया के गरमी उतारोगी सनम, आज डिस्‍को में किसको नचाओगी सनम. बजते ही फैन्स झूमने लगते हैं.

कृष्‍ण बेदर्दी ने लिखा हैं इस गाने को

भोजपुरी गाना 'डिस्‍को में किसको नचाओगी' को कृष्‍ण बेदर्दी ने लिखा हैं. इस गाने का म्यूजिक भी इन्हीं ने ही दिया है. वहीं, इस गाने को खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने अपनी सुरीली आवाज में गाया है. इस गाने के वीडियो में खेसारी के साथ एक्ट्रेस यामिनी सिंह नजर आ रही हैं. 

'गॉडफादर' के डायरेक्‍टर पराग पाटिल

'गॉडफादर' के डायरेक्‍टर पराग पाटिल हैं, जो टेक्‍न‍िश‍ियन फिल्‍म फैक्‍ट्री के बैनर तले बनी है. टाइम्‍स म्‍यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर 'डिस्‍को में किसको नचाओगी' गाने को 26 नवंबर, 2025 को अपलोड किया गया है.

यह भी पढ़ें: कोरोना योद्धा से सम्मानित राकेश मिश्रा भोजपुरी पर अब करते हैं राज,जानें इनकी संपत्ति

TAGS

Bhojpuri newsKhesari Lal Yadav

Trending news

Bhojpuri news
डिस्को से लेकर बिहार तक... खेसारी लाल यादव के इस गाने ने हर जगह किया हंगामा!
Mahila Rojgar Yojna
Mahila Rojgar Yojna: कल मिलेंगे ₹10,000! कौन-कौन महिलाएं उठा पाएंगी लाभ?
bulldozer action
10 फीट की सड़क, 7 फीट पर अतिक्रमण... रामनगर में दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर
CM nitish kumar
CM नीतीश ने दिए जनवरी 2026 में पूरे 5 साल का भर्ती कैलेंडर जारी करने के निर्देश
Dumka Train Accident
स्पीड कम होने से टला बड़ा ट्रेन हादसा, रामपुरहाट-जसीडीह पैसेंजर की 2 बोगियां बेपटरी
amit shah
गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की अमित शाह से मुलाकात, कानून व्यवस्था पर चर्चा
Bihar News
ईडी की जांच में बेदाग निकले IAS योगेश सागर, लेकिन SVU करेगी आगे की जांच
Bihar Crime News
13 में प्यार, 16 में भागे प्रेमी युगल, पुलिस ने लड़के को पकड़कर कहर बरपा दिया
Jehanabad news
जहानाबाद से लापता लड़की को अलीगढ़ जीआरपी ने बरामद किया, ग्रामीणों ने किया बवाल
Bihar News
बिहार चुनाव में RJD की करारी हार के बाद पार्टी में मंथन शुरू, समीक्षा का दूसरा दिन