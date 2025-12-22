'पेट्रोल जवनिया से गोरी आग लगइबू का', दिन पर दिन 'नॉटी' हो रहे खेसारी! नहीं विश्वास तो ये गाना सुन लीजिए

Khesari Lal Yadav News Bhojpuri Song: खेसारी लाल यादव का नया गाना 'पेट्रोल जवनियां से गोरी आग लगइबू का' रिलीज हो गया है. इस की रिलीज होने की जानकारी कल (21 दिसंबर) खेसारी ने अपने सोशल मीडिया पर भी दी थी.
Trending Photos
Khesari Lal Yadav News Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जब भी कोई गाना या फिल्म लेकर आते हैं सुर्खियों में छा जाते हैं. अब उनका नया गाना धमाल मचा रहा है. सोमवार की सुबह-सुबह उनका नया गाना आग लगइबू का रिलीज हुआ और फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इस गाने को यूट्यूब चैनल Trimurti Music World पर रिलीज किया गया है. इस गाने को अब तक 101K व्यूज मिल चुके हैं. 'आग लगइबू का' गाने में खेसारी के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस रक्षा गुप्ता ने कदम से कदम मिलाया है. दोनों की केमेस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है.
खेसारी और रक्षा का रोमांस
बता दें कि आग लगइबू गाने का गाने को खेसारी लाल यादव और अनुपमा यादव ने गाया है. वही इसके लिरिक्स को प्रणव बिहारी ने लिखा है. म्यूजिक डायरेक्टर आकाश मिश्रा और प्रड्यूसर कुमार आलम है. गाने के म्यूजिक वीडियो में खेसारी ने और रक्षा ने गाने की लाइन आग लगइबू का की तरह अपने डांस से भी आग लगाने का काम किया है. वीडियो में दोनों ने एक-दूसरे के साथ रोमांस का तड़का भी लगाया है.
गाने पर फैंस का रिएक्शन
गाने पर फैंस ने भी शानदार रिएक्शन दिया है. एक फैन ने खेसारी के गानों का जिक्र करते हुए कमेंट लिखा, 'पांचों के पांचों गाना बवाल है हमारा किंग वापस आ गया. रंगबाज , लहंगा में मीटर 2, तेलचटा, ए राजा धइले रहा, आग लगौबु का. एक और फैन ने लिखा, हम लोगों के ट्रेडिंग स्टार का जलवा जारी है'. एक ने लिखा, 'जैसे बालीवुड का महानायक अमिताभ बच्चन है वैसे ही भोजपुरी सिनेमा का महानायक खेसारी भैया है.
यह भी पढ़ें: सुबह-सुबह फल खरीदने निकले तेज प्रताप यादव, वीडियो शेयर कर बता दिया अपनी सेहत का राज
रंगबाज गाने से मचाया तहलका
बता दें कि इससे पहले खेसारी का एक और गाना रिलीज हुआ था, जिसका नाम रंगबाज था. इस गाने में खेसारी प्रियंका संग रोमांस करते नजर आए थे. इस गाने में खेसारी के साथ खूबसूरत एक्ट्रेस प्रियंका राय ने अपनी अदाओं का जादू बिखेरा है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब लुभा रही है. 'रंगबाज' म्यूजिक वीडियो में खेसारी और प्रियंका राय की जोड़ी ने कमाल का काम किया है.
यह भी पढ़ें: खून से सना कपड़ा, बाइक और पिस्टल...पलिस ने ऐसे सुलझाई प्रेम यादव हत्याकांड की गुत्थी