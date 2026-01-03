Advertisement
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

2 जनवरी, 2 स्टार और भिड़ंत धुआंधार! जब खेसारी के 'बुलबुल' के सामने लेकर पवन सिंह आए 'समियाना', फिर...

Bhojpuri News: पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का एक ही दिन गाना रिलीज हुआ है. दोनों के गाने को फैन्स का खूब प्यार मिल रहा है. हालांकि, खेसारी और पवन सिंह के गाने एक ही दिन रिलीज होने पर हलचल तेज हो गई है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Jan 03, 2026, 08:51 PM IST

जब खेसारी के 'बुलबुल' के सामने लेकर पवन सिंह आए 'सामियान', फिर... (Photo- वीडियो ग्रैब)
जब खेसारी के 'बुलबुल' के सामने लेकर पवन सिंह आए 'सामियान', फिर... (Photo- वीडियो ग्रैब)

Khesari Lal Yadav Vs Pawan Singh: 2 जनवरी, 2026 को भोजपुरी सिनेमा जगत के दो बड़े सुपरस्टार एक बार फिर से आमने-सामने आ गए. दोनों स्टार का एक ही दिन म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है और भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल आ गया. हां, ये एकदम सच है, क्योंकि इन दोनों सुपरस्टार में एक दूसरे से आगे निकलने के लिए होड़ मची रहती है. अब आपके जेहन में यह सवाल जरुर आ रहा होगा कि आखिर ये कौन से दोनों हैं. इनका नाम क्या है? खैर, वैसे तो आप शायद अबतक समझ गए होंगे, अगर नहीं जान पाए तो चलिए पूरा माजरा ही समझने की कोशिश करते हैं. 

दरअसल, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और पावरस्टार पवन सिंह के बीच एक बार भी होड़ मच गई है. इन्हीं दोनों सुपरस्टार के बीच आगे निकलने की जंग चल रही है! क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच अक्सर विवाद हो जाता है. दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी भी माने जाते हैं. हालांकि, दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं.

खेसारी लाल यादव का गाना 'बुलबुल'
खेसारी लाल यादव का एक नया भोजपुरी गाना 'बुलबुल' 2 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार को रिलीज किया गया. इस गाने को खेसारी लाल यादव ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. 'बुलबुल' म्यूजिक वीडियो को सुर म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है. इस गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव के एक्ट्रेस नीलम गिरी ने काम किया है. दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की लग रही है. 'बुलबुल' गाने को छोटू यादव ने लिखा हैं, जबकि म्यूजिक आर्या शर्मा ने दिया है.

पवन सिंह का नया गाना 'समियाना'
पावरस्टार पवन सिंह भी 2 जनवरी, 2026 दिन शुक्रवार को ही रिलीज किया. 'समियाना' म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह एकदम नए लुक में नजर आ रहे हैं. इस गाने को पवन सिंह और शिल्पी राज ने गाया है. वहीं, 'समियाना' के वीडियो में पवन सिंह के साथ अपर्णा मलिक नजर आ रही हैं. इस गाने को धीरज बबुआन ने लिखा है. जबकि, संगीत प्रियांशु सिंह ने दिया है.

यह भी पढ़ें: VIDEO: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह अब रहेंगे इस राजमहल में, मां संग किया गृह प्रवेश

