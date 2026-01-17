Advertisement
'ऐ पिया' के बाद अब 'रुमलिया' से छाए खेसारी लाल यादव, डिंपल सिंह संग रोमांस देख फैंस हुए दीवाने

Bhojpuri New Release: खेसारी लाल यादव का नया गाना 'रुमलिया' रिलीज हो चुका है. गाने में खेसारी लाल यादव डिंपल सिंह के साथ नजर आ रहे हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस ने काफी पसंद किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:57 AM IST

'ऐ पिया' के बाद अब 'रुमलिया' से छाए खेसारी लाल यादव, डिंपल सिंह संग रोमांस देख फैंस हुए दीवाने (खेसारी इंस्टाग्राम)
Bhojpuri New Release: भोजपुरी सिनेमा के हिट मशीन खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव हारने के बाद वापस अपने काम पर फोकस कर रहे हैं और फैंस के लिए बैक-टू-बैक रोमांटिक गाने भी रिलीज कर रहे हैं. 'ऐ पिया' के बाद अब शनिवार (17 जनवरी) की सुबह खेसारी का नया गाना 'रुमलिया' दस्तक दे चुका है. गाने में सिंगर डिंपल सिंह के साथ प्यार के बोल बोलते दिख रहे हैं. खेसारी लाल यादव और डिंपल सिंह का नया गाना 'रुमलिया' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है.

गाने में खेसारी लाल यादव शादी के बाद डिंपल सिंह में आए बदलावों के बारे में रोमांटिक अंदाज में बताते हैं कि कैसे शादी के बाद वे हर रोज फूल की तरह खिल रही हैं. डिंपल का भी कहना है कि उन्हें ससुराल की हवा और पानी दोनों सूट करने लगे हैं. गाने में खेसारी और डिंपल को काफी कोजी होते हुए देखा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर मिला अच्छा रिस्पॉन्स
'रुमलिया' को खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज ने गाया है और गाने के लिरिक्स टुनटुन यादव ने लिखे हैं. गाने को भी सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर खेसारी के रोमांटिक गाने मिलियन व्यूज आसानी से पार कर जाते हैं. इससे पहले उनका 'ऐ पिया' और 'राजा हमरा' रिलीज हुआ था. 'राजा हमरा' में खेसारी आकांक्षा पुरी के साथ दिखे, और दर्शकों को एक बार फिर दोनों का रोमांटिक अवतार देखने को मिला.

भोजपुरी स्टार्स ने ली निरहुआ की चुटकी
बता दें कि खेसारी और आकांक्षा पुरी की जोड़ी हमेशा से विवादों में रही है. दोनों का जिम का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुआ था और रानी चटर्जी, रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ ने वीडियो पर चुटकी ली थी. दरअसल, वीडियो में खेसारी और आकांक्षा पुरी को अजीबोगरीब तरीके से जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखा गया था, जिसे यूजर्स ने अश्लील बनाया.

खुद रवि किशन ने वीडियो को लेकर कहा था कि खेसारी को ये सब पोस्ट नहीं करना चाहिए, वे हमारे छोटे भाई जैसे हैं और जब भी मुलाकात होगी, इस बारे में बात जरूरी होगी. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद खेसारी ने जिम जाने से ही तौबा कर ली है. उन्होंने हालिया सॉन्ग लॉन्च में कहा कि वे बीते 5 महीनों से जिम नहीं गए हैं लेकिन फिर भी फिट हैं.

-आईएएनएस

