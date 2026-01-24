पटना NEET छात्रा मौत मामले में अब खेसारी लाल यादव भी कूदे, ट्वीट करके कही ये बात

Khesari Lal Yadav On NEET Student Death Case: पटना में NEET छात्रा मौत मामले पर सियासत अभी तक जारी है. इस मामले को लेकर राजद समेत समूचा विपक्ष सरकार पर हमलावर है. अब इस मामले में भोजपुरी अभिनेता और सारण सीट से राजद प्रत्याशी रहे खेसारी लाल यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. खेसारी ने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल में NEET की छात्रा की मौत बेहद दुखद और चिंताजनक है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं. जिनका उत्तर केवल निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच से ही संभव है. सियासी बयानबाजी के बीच इस मामले की SIT जांच भी जारी है. एसआईटी ने छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकेंड ओपिनियन लेने के लिए AIIMS के पास भेजा था. रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

वहीं एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक, SIT की टीम आधे-अधूरे दस्तावेज सौंपे हैं. दस्तावेज अधूरे होने की वजह से जांच प्रक्रिया में बाधा हो रही है. इस मामले में पटना एम्स के फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख डॉ विनय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए AIIMS की ओर से बनाई गई टीम में 5 विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं. इसमें फॉरेनसिक विभाग के 2, गायनाकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेडियोलॉजी विभाग के एक-एक विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर और विशेषज्ञ को भी जोड़ा जाएगा ताकि जांच निष्पक्ष रहे. मेडिकल जांच समय और दस्तावेजों पर आधारित होती है. अगर रिकॉर्ड देर से मिलता है, तो रिव्यू में थोड़ी बाधा आती है. अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, जब तक सभी दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती. SIT की टीम दस्तावेज धीरे-धीरे दे रही है.

उधर एसआईटी की टीम बुधवार (21 जनवरी) को जांच के लिए एक बार फिर से जहानाबाद गई थी. जहां उसे कई अहम सुराग मिले. सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी जांच में सामने आया है कि छात्रा लंबे समय से नींद की दवा का सेवन कर रही थी. सूत्रों के अनुसार, 27 दिसंबर को छात्रा अपने माता-पिता के साथ फोर व्हीलर वाहन से सड़क मार्ग के जरिए जहानाबाद आई थी. इस दौरान हॉस्पिटल मोड़ के पास स्थित रोहित मेडिकल स्टोर से छात्रा ने अपने पिता की मौजूदगी में नींद की दवा खरीदी थी. दवा का भुगतान छात्रा ने ऑनलाइन माध्यम से 350 रुपये दुकानदार को किया था. बताया जा रहा है कि नींद की दवा छात्रा के पिता पिछले कई वर्षों से लेते आ रहे हैं और छात्रा भी उसी दवा का सेवन कर रही थी.