Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3126475
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Rajya Sabha Chunav 2026: पवन सिंह के राज्यसभा जाने की खबरों पर खेसारी लाल यादव की पहली प्रतिक्रिया, कही ये बात

Khesari Lal Yadav News: पवन सिंह के राज्यसभा भेजे जाने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए खेसारी लाल यादव ने 'पॉवर स्टार' को बधाई दी है. भोजपुरी अभिनेता ने आगे कहा कि मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मुझे यहीं रहना है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:15 AM IST

Trending Photos

खेसारी लाल यादव (फाइल फोटो)
खेसारी लाल यादव (फाइल फोटो)

Khesari Lal Yadav On Pawan Singh: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है. बीजेपी की ओर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 'पावरस्टार' पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा जोरो पर हैं. अब इन खबरों पर पवन सिंह के प्रतिद्वंदी खेसारी लाल यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने पर बधाई दी है. मीडिया से बातचीत करते हुए खेसारी ने कहा कि उन्हें बधाई. जाएं, बेहतर काम करें. भोजपुरी अभिनेता ने आगे कहा कि मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मुझे यहीं रहना है.

 

बता दें कि राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की थी. इस मीटिंग के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, मालिक जो चाहेंगे वही होगा. हालांकि, बीजेपी की ओर से पवन सिंह के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी आलाकमान इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहा है.

ये भी पढ़ें- बिहार की सियासत के 'खिलाड़ी नंबर-1' हैं CM नीतीश, लालू-तेजस्वी भी कभी रोक नहीं पाए

वहीं विधानसभा में संख्याबल के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जबकि पांचवीं सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. इस एक सीट के लिए ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है. इसलिए इस सीट के लिए छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका बढ़ गई है. दोनों पक्षों को अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ क्रास-वोटिंग के खतरों से भी निपटना होगा, क्योंकि महागठबंधन ने भी इस सीट को हल्के में नहीं लिया है.

TAGS

Khesari Lal YadavPawan SinghRajya Sabha Chunav 2026

Trending news

Arrah news
इंस्टाग्राम पर हुए विवाद में युवक को मारी गोली, अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा आदर्श
Khesari Lal Yadav
पवन सिंह के राज्यसभा जाने की खबरों पर खेसारी की पहली प्रतिक्रिया, कही ये बात
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: सीएम नीतीश का 75वां जन्मदिन आज, JDU कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर केक काटा, बांटी मिठाई
patna news
पटना: मरीन ड्राइव पर पुलिस-अपराधी मुठभेड़, पैर में गोली लगने से कुख्यात घायल
Kaimur News
NH-19 पर रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने बस को मारी टक्कर, 3 यात्रियों की मौत... कई घायल
Patna University Student Union Election
पटना: छात्र संघ चुनाव में NSUI का जलवा, शांतनु शेखर अध्यक्ष खुशी कुमारी महासचिव
nitish kumar
बिहार की सियासत के 'खिलाड़ी नंबर-1' हैं CM नीतीश, लालू-तेजस्वी भी कभी रोक नहीं पाए
Bagaha News
Bagaha News: रामनगर में आपसी विवाद सुलझाने गए शख्स की ईंट से पीटकर हत्या
Bagaha News
बंद कमरे में फंदे से लटका मिला किन्नर का शव, बगहा में सनसनी, जांच में जुटी FSL टीम
Munger violence
मुंगेर हिंसा:9 नामजद समेत 20 से 25 पर FIR, 7 गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात