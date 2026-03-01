Rajya Sabha Chunav 2026: पवन सिंह के राज्यसभा जाने की खबरों पर खेसारी लाल यादव की पहली प्रतिक्रिया, कही ये बात

Khesari Lal Yadav On Pawan Singh: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है. बीजेपी की ओर से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 'पावरस्टार' पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा जोरो पर हैं. अब इन खबरों पर पवन सिंह के प्रतिद्वंदी खेसारी लाल यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने पर बधाई दी है. मीडिया से बातचीत करते हुए खेसारी ने कहा कि उन्हें बधाई. जाएं, बेहतर काम करें. भोजपुरी अभिनेता ने आगे कहा कि मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मुझे यहीं रहना है.

#WATCH | पटना: अभिनेता और राजद नेता खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के राज्यसभा जाने की खबरों पर कहा, "उन्हें बधाई। जाएं, बेहतर काम करें।" Add Zee News as a Preferred Source उन्होंने आगे कहा, "मैं जहां हूं बहुत खुश हूं और मुझे यहीं रहना है।" pic.twitter.com/EgOMmc3Vv6 — ANI_HindiNews (@AHindinews) February 28, 2026

बता दें कि राज्यसभा भेजे जाने की खबरों के बीच पवन सिंह ने हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात भी की थी. इस मीटिंग के बाद पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि मैं पार्टी का सिपाही हूं, मालिक जो चाहेंगे वही होगा. हालांकि, बीजेपी की ओर से पवन सिंह के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी आलाकमान इस वक्त राज्यसभा चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहा है.

ये भी पढ़ें- बिहार की सियासत के 'खिलाड़ी नंबर-1' हैं CM नीतीश, लालू-तेजस्वी भी कभी रोक नहीं पाए

वहीं विधानसभा में संख्याबल के अनुसार, चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है, जबकि पांचवीं सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. इस एक सीट के लिए ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है. इसलिए इस सीट के लिए छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की भूमिका बढ़ गई है. दोनों पक्षों को अपने विधायकों को एकजुट रखने के साथ क्रास-वोटिंग के खतरों से भी निपटना होगा, क्योंकि महागठबंधन ने भी इस सीट को हल्के में नहीं लिया है.