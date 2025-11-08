'बोल दें कि...', खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह को दिया खुला चैलेंज

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी स्टार और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. खेसारी लाल यादव ने एक साथ बीजेपी के चार स्टार प्रचारक मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह पर निशाना साधा है और उन्हें खुला चैलेंज भी दिया है.

पवन सिंह और निरहुआ के ठगे जाने वाले बयान और बाकी आरोपों का जवाब देते हुए खेसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं गरीब परिवार का बेटा हूं, मेरी औकात नहीं थी कि ग्रेजुएशन कर सकूं, लेकिन वे लोग अमीर हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं. इन एनडीए के सारे नेताओं को चार दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा. इनकी भाषा देखिए, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक संस्कारी परिवार से आता हूं और इनकी तरह बराबरी नहीं कर सकता.

निरहुआ के ऐसा कोई सगा नहीं, जिसे खेसारी ने ठगा नहीं के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो निरहुआ ही बता सकते हैं कि मैंने उन्हें कितना ठगा है. उन्होंने और उनकी पार्टी ने तो पूरे बिहार को ठगा है. मैं रोजी-रोटी की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बात कर रहे हैं. राम विरोधी होने के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं कभी राम विरोधी नहीं हूं, मैंने राम पर गाना गाया, फिल्म बनाई, लेकिन जय राम जी की बोलने से नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पर वोट करते हैं और असल मुद्दे से भटकाते हैं.

निरहुआ, पवन सिंह, रवि किशन, और मनोज तिवारी को चैलेंज करते हुए खेसारी ने कहा कि मेरे स्टार प्रचारक भाई मीडिया के सामने ये बोल दें कि कल यहां फैक्ट्री का शिलान्यास होगा, तो मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा और कभी सर्टिफिकेट भी नहीं लूंगा. मेरे सर्टिफिकेट लेने से बेरोजगारी कम होगी? बाकी मैं यदुमुल्ला हूं, अगर मेरे शिक्षा पर और बेरोजगारी पर बात करने से यदुमुल्ला हो जाता हूं, तो मैं हूं. मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा हैं.

