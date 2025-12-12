Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3038150
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

प्रमोद प्रेमी संग जिस हीरोइन का था चक्कर और हुआ विवाद, अब खेसारी ने उसी साथ बन गए 'रंगबाज'!

Pramod Premi Heroine Controversy: खेसारी लाल यादव ने प्रियंका राय के साथ 'रंगबाज' गाने में काम किया, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गया. कहा जाने लगा है कि प्रमोद प्रेमी संग जिस एक्ट्रेस का विवाद था, खेसारी लाल यादव ने उसके साथ काम कर रहे हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 12, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

प्रमोद प्रेमी-प्रियंका राय और खेसारी (Photo- वीडियो ग्रैब)
प्रमोद प्रेमी-प्रियंका राय और खेसारी (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में अपनी बेबाकी और धमाकेदार गानों के लिए मशहूर सुपरस्टार खेसारी लाल यादव एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार खेसारी ने अपने म्यूजिक वीडियो के लिए एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ जोड़ी बनाई है, जिसका नाम कुछ समय पहले एक बड़े विवाद से जुड़ा था. यह कदम न केवल इंडस्ट्री में, बल्कि फैंस के बीच भी उत्सुकता पैदा कर रहा है. जी हां, हम एकदम सही कह रहे हैं. चलिए सबकुछ जान लेते हैं.

प्रमोद प्रेमी यादव से प्रियंका राय का विवाद
दरअसल, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि कुछ समय पहले भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव का नाम एक पॉपुलर हीरोइन के साथ विवादों में आया था. दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग और फिर आपसी अनबन को लेकर काफी खबरें वायरल हुई थीं, जिसकी वजह से यह पूरा मामला भोजपुरी इंडस्ट्री के गलियारों में एक हॉट टॉपिक बन गया था. उस एक्ट्रेस का नाम है प्रियंका राय, जो प्रमोद प्रेमी से अपनी शादी होने का दावा कर रही थीं. उन्होंने सिंगर के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया था.

प्रमोद प्रेमी यादव से विवाद के प्रियंका राय अचानक लाइमलाइट से दूर हो गई थीं. हालांकि, वह बीच-बीच में कुछ गानों में काम करती थीं, लेकिन वह फेम नहीं मिल रहा था, जो अब मिला. इसकी वजह है कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ उनका एक नया गाना आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

खेसारी लाल यादव के 'रंगबाज' में वही हीरोइन
अब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने अपने गाने 'रंगबाज' में प्रियंका राय के साथ काम किया है. इससे यह साफ हो गया है कि खेसारी लाल यादव न केवल अपने गानों की वजह से, बल्कि अपने बोल्ड फैसलों से भी इंडस्ट्री को चौंकाना जानते हैं.

यह भी पढ़ें: पवन सिंह-खेसारी लाल यादव में छिड़ी 'रंगबाजी' की लड़ाई! जानिए कौन किस पर भारी

बता दें कि खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड (Khesari Music World) के यूट्यूब चैनल पर 'रंगबाज' म्यूजिक वीडियो 12 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया है. गाने को यूट्यूब पर खूब प्यार मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: 'रंगबाज' के नाम पर रोमांस कर रहे खेसारी! प्रियंका राय संग पार कर दी सारी हदें

TAGS

Bhojpuri newsPramod premiPriyanka RaiKhesari Lal Yadav

Trending news

Bhojpuri news
प्रमोद प्रेमी संग जिस हीरोइन का था विवाद, अब खेसारी ने उसी साथ बन गए 'रंगबाज'!
Pawan Singh
8 साल पहले पवन सिंह ने आम्रपाली संग 'राते दिया बुताके.’, जो किया आज भी फैन्स की पसंद
Bihar News
आज के दिन ही अंग्रेजों ने किया था बिहार राज्य का ऐलान, जानें फिर कब मिली थी मान्यता?
Pawan Singh
पवन सिंह-खेसारी लाल यादव में छिड़ी 'रंगबाजी' की लड़ाई! जानिए कौन किस पर भारी
Bihar air pollution
बिहार में सिगरेट के बिना ही खराब हो जाएंगे फेफड़े, राजधानी पटना गैस चेंबर में तब्दील
IAS Kalpana rawat
बिहार कैडर में 'पावर कपल' की एंट्री, पति सूर्य प्रताप सिंह की तरह कल्पना बनीं IAS
Bhojpuri news
दूध पीकर 'राजा रंगबाज' बने पवन सिंह! खुशबू तिवारी संग बन गया गजब का सीन
Kenduadih Gas Tragedy
केंदुआडीह गैस रिसाव को लेकर घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, देखें 10 दिन बाद के हालात
Jharkhand SIR
झारखंड में तेजी से चल रहा SIR का काम, मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य 65% तक पूरा हुआ
Bihar News
2005 से फरार नक्सली मोतीलाल किस्कू गिरफ्तार, STF ने बनाया प्लान और धरा गया