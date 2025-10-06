Advertisement
Bhojpuri News: खेसारी लाल यादव ने किया 'गजब तोहार नैना' गाने का पोस्टर जारी, जल्द होगा रिलीज

Bhojpuri News: मशहूर अभिनेता खेसारी लाल यादव का नया गाना 'गजब तोहार नैना' का पोस्टर खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जारी किया है. उनका यह गाना जल्द ही रिलीज होने वाला है. यह एक रोमेंटिक गाना है.

Oct 06, 2025

खेसारी लाल यादव के नए गाने का पोस्टर
Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव का नया गाना 'गजब तोहार नैना' जल्द ही रिलीज होने वाला है. इस बात की जानकारी देते हुए खेसारी लाल ने रिलीज डेट के साथ पोस्टर शेयर किया है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें लिखा है कि 'गजब तोहार नैना' 7 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:45 बजे रिलीज होगा. इस गाने में खेसारी लाल यादव के साथ मशहूर बॉलीवुड सिंगर शिल्पा राव ने भी अपनी आवाज दी है. गाने के बोल टूनटून यादव ने लिखे हैं, जो अपनी गीत लेखन कला के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में खासा नाम रखते हैं. वहीं, गाने का म्यूजिक आर्या शर्मा ने तैयार किया है.

'गजब तोहार नैना' एक रोमांटिक गाना बताया जा रहा है, जिसमें भोजपुरी संगीत की मिठास के साथ-साथ आधुनिक बीट्स का तड़का भी होगा. खेसारी लाल यादव की गायकी और उनके अभिनय का जलवा हमेशा की तरह इस गाने में भी देखने को मिलेगा. खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के उन सितारों में से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल किया है. उनके गाने और फिल्में न सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में दर्शकों के बीच भी खूब पसंद किए जाते हैं.

खेसारी लाल ने अभिनय की शुरुआत साल 2011 में पहली बार भोजपुरी फिल्म 'साजन चले ससुराल' से की थी. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अब वह काफी हिट फिल्में दे चुके हैं. खेसारी के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द आकांक्षा पुरी के साथ फिल्म अग्निपरीक्षा में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है. इसमें आकांक्षा पुरी और खेसारी लाल यादव के साथ नीलम गिरी भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी.

इसके अलावा, सुशील सिंह, प्रकाश जैश, और विनोद मिश्रा जैसे प्रतिभाशाली कलाकार भी फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज हो चुका है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

इनपुट: आईएएनएस

