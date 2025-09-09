खेसारी की आवाज पर नाचेगी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की जोड़ी, बॉलीवुड में ट्रेंड्रिंग स्टार का जलवा!

Bhojpuri Superstar Khesari Lal Yadav: बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' में दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है! वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की इस रोमांटिक कॉमेडी में अब भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी जुड़ गए हैं. खेसारी लाल यादव इस फिल्म में एक धमाकेदार गाना गाने वाले हैं. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी.

खेसारी लाल यादव ने खुद दी जानकारी

भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने वीडियो जारी कर कहा कि एगो सरप्राइज था, आप सब के लिए...इस फिल्म को अपना प्यार खूब दीजियेगा. ठीक है! उन्होंने फैंस को बताया कि एक बहुत ही प्यारी फिल्म बनी है 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी'...इसमें आपके भाई की आवाज में एक गाना भी है.

धर्मा प्रोडक्शन ने भी की पुष्टि

वहीं, धर्मा प्रोडक्शन ने भी इसकी पुष्टि की. धर्मा प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें खेसारी लाल यादव खुद यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वह फिल्म में एक ब्लॉकबस्टर गाना गाने जा रहे हैं.

2 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि बॉलीवुड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की लीड रोल में हैं.

